تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لشاب مصري يعلق على حفل “الشواذ” الذي أقيم بمصر قبل أيام تحت مسمى “مشروع ليلى” الغنائي بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وأعجب النشطاء بتحليل الشاب الذي وصفوه بالمنطقي والهادف بعيدا عن التأويلات والجدل المثار بالفترة الأخيرة حول الحادث.

ويظهر من الفيديو المتداول، تناول الشاب المصري للأمر بموضوعية بعيدا عن الهجوم الأعمى وكذلك التأييد المطلق، حيث دلل بكلمات مرتبة واستشهد بقصة “قوم لوط” لإدانة هذا السلوك الشاذ ودعوة المجتمع كله لنبذه قبل أن يعم العذاب الجميع لسكوتهم على المنكر حتى ولم يأيدوه.

وبالأمس نجحت الحملات الأمنية فى القبض على 7 من هؤلاء العناصر ممن رفعوا أعلام المثليين داخل حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تباشر حاليا التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قد شهدت حالة من الجدل فى ضوء ما شهده حفل فريق “مشروع ليلى” اللبنانى بالقاهرة قبل أيام، إذ رفع بعض الحضور من الجمهور أعلام المثليين جنسيا “rainbow”، ما أثار استهجانا وانتقادات حادة من جانب رواد مواقع التواصل.

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