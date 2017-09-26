أحالت وزارة الإعلام الكويتية، 3 موظفين في القناة الرياضية بتلفزيون الكويت إلى التحقيق، بسبب مشاهد وصفها كويتيون بالخادشة وغير أخلاقية، خلال عرض مباراة كرة سلة.

المباراة التي كانت ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، كان قد بثها التلفزيون الكويتي مباشرة خلال مجرياتها، 23 سبتمبر/أيلول.

يقولون ما طلع شعار القناة الثالثه مع

اللقطات الخادشه للحياء هاه شفتوه بعيونكم تحياتي واشواقي pic.twitter.com/iVjGgWwxui — بغرد وكيفي (@abo_fisal478) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي هذا السياق، قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي في تعليقه على ما عرضته القناة بقوله في تغريدةٍ على “تويتر”:” غير مقبول ان تقوم القناة الرياضية في #تلفزيون_الكويت بعرض مباريات في #كرة_السلة تتخلها لقطات خادشة ويتكرر الأمر ليومين متتابعين..أين المحاسبة”.