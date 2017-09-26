أحالت وزارة الإعلام الكويتية، 3 موظفين في بتلفزيون الكويت إلى التحقيق، بسبب مشاهد وصفها كويتيون بالخادشة وغير أخلاقية، خلال عرض مباراة كرة سلة.

 

المباراة التي كانت ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، كان قد بثها التلفزيون الكويتي مباشرة خلال مجرياتها، 23 سبتمبر/أيلول.

وفي هذا السياق، قال النائب الكويتي في تعليقه على ما عرضته القناة بقوله في تغريدةٍ على “تويتر”:” غير مقبول ان تقوم القناة الرياضية في #تلفزيون_الكويت بعرض مباريات في #كرة_السلة تتخلها ويتكرر الأمر ليومين متتابعين..أين المحاسبة”.

 

 