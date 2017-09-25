تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو فضيحة يكشف قيام محافظة البحيرة في بافتتاح إحدى المساجد التابعة لها على أنغام الموسيقى وبحضور راقصات شعبيات.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد تم افتتاح المسجد على أنغام أغنية ” حلوة بلادي السمرا” للفنانة الجزائرية الراحلة “وردة”، في حين أدت فرقة شعبية ضمت راقصات بأداء إحدى الرقصات على أنغام الأغنية.

 

من جانبهم، استنكر رواد “تويتر” هذا الفعل المشين والحال الذي وصلت له مصر في ظل حكم الرئيس ، متسائلين حول إذا ما كان هذا فكيف سيكون افتتاح “الكباريه”؟، على حد قولهم.

 

 

يشار إلى ان هذا الاستهتار بالمساجد ليس الاول من نوعه، فقد سبق أن تم الإعلان لإحدى أفلام الراقصة صافيناز من خلال تثبيت لوحات مضيئة على قبة احد المساجد في شهر رمضان الماضي.