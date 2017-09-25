تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو فضيحة يكشف قيام محافظة البحيرة في مصر بافتتاح إحدى المساجد التابعة لها على أنغام الموسيقى وبحضور راقصات شعبيات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد تم افتتاح المسجد على أنغام أغنية ” حلوة بلادي السمرا” للفنانة الجزائرية الراحلة “وردة”، في حين أدت فرقة شعبية ضمت راقصات بأداء إحدى الرقصات على أنغام الأغنية.

من جانبهم، استنكر رواد “تويتر” هذا الفعل المشين والحال الذي وصلت له مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسائلين حول إذا ما كان هذا افتتاح مسجد فكيف سيكون افتتاح “الكباريه”؟، على حد قولهم.

اذا مسجد هكذا يفتتح اذن كيف الكباريه اللهم ارنا في السيسي عجائب قدرتك عاجلاً غير آجل وحسبنا الله ونعم الوكيل — ،،،،🤐 (@TarigLijsoij) September 25, 2017

حسبنا الله ونعم الوكيل — الأديبة: وفاء حمزة (@wafa_77999) September 25, 2017

@abdalwhab761 ياسلام هوه إفتتاح مسرح ولا كبريه ولا مطعم ولك اتقو ألله — مجاهد حر (@XSUnF9T2yQQ8fK2) September 25, 2017

اسلام امريكي وسيساوي هذا لمن لايفهم بعدلماذا دمرت مساجد قصفاوالمسلم لم يحرك ساكنا

قصف العقيدة!!!! — جزائسطيني (@BOUKTAM) September 25, 2017

التطور الطبيعى للخطاب الديني بتاع السيس — Ahmed El Masry‏‏‏ (@ahkoonet) September 25, 2017

هو افتتاح مرقص وملهى ولا كافيه ولا مسجد لكي الله يا مصر — Nasef Darwish (@NasefDarwish) September 25, 2017

يشار إلى ان هذا الاستهتار بالمساجد ليس الاول من نوعه، فقد سبق أن تم الإعلان لإحدى أفلام الراقصة صافيناز من خلال تثبيت لوحات مضيئة على قبة احد المساجد في شهر رمضان الماضي.