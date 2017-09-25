مثل الاستقبال الحافل الذي حظي به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى عودته من الولايات المتحدة بعد مشاركته في اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة صدمة قوية لقناة “العربية” التي جهزت مجلليها للحديث عن استقبال القطريين لأميرهم.

وفي سياق تحليلها لاستقبال القطريين لأميرهم عنونت القناة على شاشتها بعد أن انبرى الذباب الإلكتروني بالتقليل من الأعداد التي قدمت لاستقبال الشيخ تميم بن حمد قائلة: ” استقبال مبالغ فيه احتفالا بعودة الشيخ تميم من نيويورك”.

وعنونت أيضا محاولة التقليل من إنجازات الأمير تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك حيث ألقى كلمة وصفتها قناة “بي بي سي” البريطانية بأنها من أقوى الكلمات التي ألقيت بالإضافة لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون: “تساؤلات عن الاحتفال بعودة أمير قطر دون إنجاز أي شيء على صعيد الأزمة”.

وكان أمير قطر قد ألقى كلمة قوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فند فيها ادعاءات دول الحصار، مؤكدا فيها استعداد بلاده للحوار بدون شروط مسبقة وبندية دون التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وأضاف: “أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة”.

وأوضح أن “الدول المحاصرة لم تتراجع أو تعتذر عن الكذب رغم افتضاح أمر القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية (قنا)”.

ولفت أمير دولة قطر إلى أن “القرصنة تمت لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة”.

وذكر أن بلاده عانت من حملة تحريض إعلامية شاملة تم أعدادها مسبق .

واستطرد “لا توجد أدلة على الاتهامات التي تم توجيهها لقطر”.

كما التقى امير قطر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد أمام وسائل الإعلام بالرضا الكامل للولايات المتحدة عن إجراءات قطر التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وشهد مطار الدوحة الدولي مساء أمس الأحد استقبالا شعبيا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لحظة وصوله قادما من جولته الخارجية، كما خرج آلاف المواطنين والمقيمين إلى كورنيش الدوحة لاستقبال موكب الأمير في احتفال شعبي عفوي.