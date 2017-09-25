شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حالة سجال بين الأكاديمية السعودية المعارضة مضاوي الرشيد والاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, بعد تغريدة أطلقتها قالت فيها “بما ان الامارات تحترم حق تقرير المصير للاقليات العرقية يجب عليها ان تسارع بإضافة امارة هندية للإمارات العربية المتحدة “.

بما ان الامارات تحترم حق تقرير المصير للاقليات العرقية يجب عليها ان تسارع باضافة امارة هندية للامارات العربية المتحدة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وأثارت التغريدة غضب عبد الخالق عبد الله بعد الهجوم الذي شنته على الإمارات لموقفها من الاستفتاء في كردستان العراق, الامر الذي دفعه لشتمها ووصفها “بالجهل والغباء”. !

وقالت الرشيد في سلسلة تغريداتها التي رصدتها “وطن”, “من غير الممكن ان تحكم الاقلية العربية في الامارات الاكثرية الهندية والامارات من اقدم الفيدراليات العربية “.

من غير الممكن ان تحكم الاقلية العربية في الامارات الاكثرية الهندية والامارات من اقدم الفيدراليات العربية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وأضافت “الحماس الاماراتي لاستفتاء كردستان قد يتطلب حماسا مماثلا للاقليات العرقية كالماليباريين الهنود في الامارات “.

الحماس الاماراتي لاستفتاء كردستان قد يتطلب حماسا مماثلا للاقليات العرقية كالماليباريين الهنود في الامارات — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وتابعت “ومن الممكن اضافة امارة ثامنة للامارات تكون فيها الاكثرية الهندية كيان مستقل لتجارة الذهب مثلا “.

ومن الممكن اضافة امارة ثامنه للامارات تكون فيها الاكثرية الهندية كيان مستقل لتجارة الذهب مثلا — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وختمت تغريداتها بالقول “وقد يتطلب ذلك تغيير الاسم الى الامارات العربية الهندية “, وهنا جن جنون عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي ليطلق لسانه شامتا مضاوي الرشيد, قائلاً ” لم أتخيل ان يصل بك الجهل والعداء والتهافت لهذا المقام ولم اتوقع متك تغريدات هابطة. أين البصر والبصيرة وأين الاتزان والرزانة الأكاديمية “.

وقد يتطلب ذلك تغيير الاسم الى الامارات العربية الهندية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

لم أتخيل ان يصل بك الجهل والعداء والتهافت لهذا المقام ولم اتوقع متك تغريدات هابطة. أين البصر والبصيرة وأين الاتزان والرزانة الإكاديمية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 25, 2017

فردت عليه الاكاديمية السعودية سريعاً بالقول “الحقيقة مؤلمة وفضح التناقض موجع وصدمت بموقف الامارات من الاحداث الجارية “, ليضيف مستشار ابن زايد “الإمارات لا تطيق الداعمين للإرهاب والتطرف ويبدو انك قد انحزت مؤخرا للتطرف والتحريض والتطاول على الإمارات وهذا ليس من حقك بل عار عليك “.

الحقيقة مؤلمة وفضح التناقض موجع

وصدمت بموقف الامارات من الاحداث الجارية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

الإمارات لا تطيق الداعمين للإرهاب والتطرف ويبدو انك قد انحزت مؤخرا للتطرف والتحريض والتطاول على الإمارات وهذا ليس من حقك بل عار عليك. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 25, 2017

وأضافت الرشيد قائلة لـ”عبد الخالق”, “كلنا لا نطيق الارهاب والامارات تتحالف الان مع اكبر داعم للارهاب “.

كلنا لا نطيق الارهاب والامارات تتحالف الان مع اكبر داعم للارهاب — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وواصل السجال بينهما في الردود على بعضهما البعض عبر “تويتر” حسب ما رصدت “وطن” وكان هذا الحديث..

ولم اتطاول على الامارات بل لفت الانتباه ان في المستقبل الاقلية الهندية ستطالب بامارة لها — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

هل هذا تحريض ام تنبيه لمخاطر الانزلاق خلف احلام الامارات الاثنية والعرقية والدينية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

لم يبقى الا ان تتهمني انني ارهابية! — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

فرد عبد الخالق عبد الله قائلاً “من يدعم الإرهاب أرهابي ومن يبرر التطرف متطرف ومن يبث خطاب الكراهية كريه ومن يحترم نفسه يحترم “.

من يدعم الإرهاب أرهابي ومن يبرر التطرف متطرف ومن يبث خطاب الكراهية كريه ومن يحترم نفسه يحترم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 25, 2017

وأضافت الرشيد ” اذا اول داعمي الارهاب السعودية فكيف هي حليفة للامارات اليوم؟ “.

اذا اول داعمي الارهاب السعودية فكيف هي حليفة للامارات اليوم؟ — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

الراعي الأكبر للارهاب في العالم ايران وانت من الداعمين لايران والمعجبين بالنموذج الايراني الارهابي. عداؤك للسعودية شخصي جدا وطافح وغير مبرر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 25, 2017

اتني بالدليل انني معجبة بايران؟ — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

في آخر لقاء لنا في لندن أبديت الإعجاب بسياسات ايران — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 25, 2017

لا ابدا قلت انها استطاعت بسياساتها ان تستشري في العلم العربي وتخترق المجتمعات — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وبالفعل نجحت ايران وسقطت السياسات الاخرى — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

اي عاقل يتعلم من غيره ويحلل اسباب نجاحة بدل ان يلعنه كل يوم — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 25, 2017

وكان عدد من الأكاديميين الإماراتيين قد أيدوا إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق، ومن بينهم رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، التي وقَّعت مذكرة تفاهم مع الإقليم مطلع العام الجاري؛ للمساعدة في تنظيم عملية الاستفتاء.

وأكدت في تصريحات لها، أنه إذا أُعلن استقلال كردستان بشكل كامل عن بغداد، فإن أبو ظبي ستعترف بهذا الاستقلال وفقاً لزعمها، وهو ما دعا قيادات سياسية عراقية لمهاجمة أبوظبي.

ويصل عدد سكان الإمارت إلى نحو 10% من سكان البلاد الأصليين، فيما يتجاوز الهنود في الإمارات السبع نحو 30% من عدد السكان، الذي يصل إلى 10 ملايين شخص.

وأُجري الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق، فيما وصفت سلطات الإقليم الاقتراع بأنه كان ناجحاً، وقد وصلت نسبة التصويت إلى 80%، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية عن نتيجة هذا الاستفتاء.