تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً للفنانة السعودية “وعد” ظهرت فيها بلا حجاب، أثارت ضجةً واسعة، خلال احتفالها باليوم الوطني87 للمملكة العربية السعودية.

وظهرت الفنانة “وعد” بحسب الصورة المتداولة، وهي ترتدي عباءة صُممت بطانتها الداخلية على شكل العلم السعودي.

وما أثار سخط معلّقين على الصورة هو أن الفنانة “وعد” جلست على العلم، وبالتحديد على عبارة التوحيد التي تتوسط علم السعودية، معتبرين أن تصرفها فيه إمتهانٌ للفظ الجلالة.

وفي تعليقه على الصورة قال المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي: “احتفلوا ما شئتم لكن احترموا ( لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ). لا تمتهنوا لفظ الجلالة. لا ، وجالسه عليه بعد. لن تفهموا معنى #اليوم_الوطني”.

احتفلوا ما شئتم لكن احترموا ( لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ). لا تمتهنوا لفظ الجلالة. لا ، وجالسه عليه بعد. لن تفهموا معنى #اليوم_الوطني pic.twitter.com/OTPSrKqyES — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وذهب بعضُ المغردين إلى مطالبة السلطات السعودية بتغيير علم البلاد، بعد ما بدرَ من تلك الفتاة.

وقال (إسحاق الجيزاني): “فليقومو بتعديل العلم السعودي. فلم تعد دولة آل سعود تليق بحمل راية التوحيد بعد أن دنسه الخائن #محمد_بن_سلمان باعتقال وامتهان أهله و نشر الفساد”.