تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لرئيس هيئة شؤون الحرمين وإمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس يظهر فيها جنبا إلى جنب مع المبعوث الإسرائيلي المشارك في مؤتمر التواصل الحضاري الذي انطلق السبت الماضي في نيويورك.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “السديس” والابتسامة على وجهه وبجانبه المبعوث الإسرائيلي للمؤتمر، في خطوة يراها مراقبون بأنها تمثل تسارعا نحو التطبيع السعودي مع إسرائيل.

#اليوم_الوطني

#السديس يقف كتفاً بكتف بجوار مبعوث الكيان الصهيوني

انتظروا #قريبا فتاوي عن وجوب التطبيع مع الصهاينةومن لايطبع فهوكافر🤦 pic.twitter.com/UzL2c3NBuV — 🌷زهرة تشرين🌷 (@zhret_aa279) September 23, 2017

وكان السديس قد أثار جدلاً واسعاً ما يزال مستمراً عندما صرح لقناة الإخبارية السعودية قائلاً إن “السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم هما قطبا العالم بالتأثير ويقودان العالم والإنسانية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبقيادة الرئيس الأمريكي الى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء”.

من جانبهم، استنكر رواد موقع “تويتر” هذه الصورة، مؤكدين بأن “السديس” ما هو إلا من وعاظ السلاطين، مشيرين بأن السعودية أصبحت مجرد خادما لإسرائيل.

السعوديه ……

خدم تل ابيب والشيخ السديسي خير دليل — joon waen (@joonwaen) September 23, 2017

تلموديون مع بعض — Chakib Kettani (@KettaniChakib) September 23, 2017

هؤلاء وعاظ السلاطين. يمتثلون لاسيادهم لا لتعاليم دينهم الذي لايفقهون منة اي شي ء………!!! — Husain Al Jabry (@HosainJabry) September 23, 2017

في كل صلاة يدعوا السديس على اليهود والنصارى، لكن مانراه بالصورة ان دعاءه لم يرتفع متر من على الارض. — Khamosh (@khaamoush) September 23, 2017

رائحة الطبخ تدل على محتوى الطبخة ولكن ساعة فتح الطنجرة يثبت ذاك يقينا(الا إن المنبطحين من العرب قد فتحوا الطنجرة لا اكثر ولا اقل)كشف السر . — Houssam Alden tlais (@AldenHoussam) September 23, 2017