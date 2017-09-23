يجب ان يبتعد الزوجان في علاقتهما عن الروتين

أوردَ تقريرٌ نشره موقع “صحتي”، عديد الأمور التي قد لا تتقبّلها الزوجة أو قد ترفضها من الزوج أثناء العلاقة الزوجية، وهي:

1.عدم الاكتراث الى حالة المرأة النفسية:

من أكثر الأمور التي تزعج المرأة خلال العلاقة أن لا يهتم زوجها بشعورها وأحاسيسها. فهي كائن حساس وتشعر بالراحة النفسية حين يراعي زوجها حالتها النفسية قبل العلاقة الحميمة، ويطمئن عليها إذا كانت على إستعداد للخوض بهذه العلاقة.

2.المباشرة بالعلاقة من دون مداعبات:

تنزعج المرأة من الرجل الذي لا يداعبها قبل العلاقة الحميمية، فالمرأة لا تتقبّل الزوج الذي يعاملها وكأنها وسيلة للجماع من دون التعبير عن الحب والحنان والإحساس العاطفي الجميل. وهي تفضّل التدليل والمداعبات الزوجية الدافئة على الدخول في العلاقة دون أي تمهيد.

3.الروتين في العلاقة والملل:

تعاني المرأة بشكل كبير من طريقة ممارسة زوجها للجنس، حيث تقع في الملل وتبحث عن التجديد في العلاقة الحميمة. لذلك يستحسن أن يتعامل معها الزوج بذكاء وحنكة لإبعاد دوّامة الملل عن العلاقة.

4.عدم الإفصاح عن المشاعر:

من أكثر ما يزعج المرأة هو عدم تعبير زوجها عن مشاعره لها أثناء العلاقة ما يقفدها المتعة. فالتعبير عن المشاعر بصدق وبصورة تلقائية يحسن من أداء العلاقة بدرجة كبيرة، ويمنح المرأة راحة كبيرة.