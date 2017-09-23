في أجواءٍ راقصة، نظّمت فرقة “مشروع ليلى” المُطالب بالمثلية الجنسية، حفلاً كبيراً في منطقة “التجمع الخامس” في القاهرة، الجمعة، في أول ظهورٍ علنيٍ لهم، وسط حضور كبير من مؤيديهم.

ورفع المشاركون أعلام “المثلية الجنسية” أثناء الحفل، وقاموا بالرقص به.

وقالت صفحة مؤيدة للفرقة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” : “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا. كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم.. كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى Mashrou’ Leila اليوم 22/9/2017 في القاهرة، مصر.. شكراً لجعلنا جميعاً نشعر بفرحة عارمة بهذا الإنتصار الصغير، شكراً للظهور والتصريح أننا هنا.دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.

واختتم المنشور بتدشين هاشتجات “#ميم_في_كل_مكان، مثليين_في_كل_مكان، #مثليات_في_كل_مكان، #عابرات_جنسيًا_في_كل_مكان، #عابرين_جنسيًا_في_كل_مكان، #مصر #مشروع_ليلى”.

و”مشروع ليلى” هو فرقة موسيقى “روك” مستقلة لبنانية للشواذ، مكونة من 5 أعضاء، تشكلت في بيروت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية لبنانية في الجامعة الأمريكية.

وأصدرت الفرقة 3 ألبومات، كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم والجمهور، في مسابقة “الموسيقى الحديثة”، التي نظمتها إذاعة “راديو لبنان”، وذلك بسبب أغنيتها الشهيرة “رقصة ليلى”.