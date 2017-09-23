وجه الإعلامي الكويتي، سلطان الزبني، انتقاداتٍ لاذعة لمظاهر الرقص والفرح التي غزت احتفال السعودية بعيدها الوطني الـ87 في وقت يخوض فيه جنودها حربا عنيفة على الجبهة اليمنية، حيث تمكنت قوات الحوثي من أسر جنديين.

وقال “الزبني” في تدوينات له عبر بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ناس تحارب بالجبهات وناس تهز المؤخرات”.

ناس تحارب بالجبهات وناس تهز المؤخرات — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) September 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “لسان الطغاة لكلابهم أنتم طبلوا وزمروا ودلسوا وضللوا وزيفوا ونحن نسرق وننهب ونستعبد ونظلم ونقهر ونجوع ونعتقل ونسجن ونسحل .”.

لسان الطغاة لكلابهم

أنتم طبلوا وزمروا ودلسوا وضللوا وزيفوا ونحن نسرق وننهب ونستعبد ونظلم ونقهر ونجوع ونعتقل ونسجن ونسحل . — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) September 23, 2017

وحول تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتبر فيها بأن الصراع العربي الإسرائيلي لا مبرر لاستمراره قال: “الفتاوى معلبه وجاهزه ستطلق في وقتها فيما يخص إنهاء مقاطعة إسرائيل”.

الفتاوى معلبه وجاهزه ستطلق في وقتها

فيما يخص إنهاء مقاطعة إسرائيل — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) September 23, 2017

وأردف: “دول تنسق مع اسرائيل لإلغاء المقاطعة قريباً سيعلنون ذلك ترقبوا أبواقهم من مشايخ واعلاميين ومحلليين سياسيين يطبلون لهذه الخطوه المباركة”.

دول تنسق مع اسرائيل لإلغاء المقاطعة قريباً سيعلنون ذلك

ترقبوا أبواقهم من مشايخ واعلاميين ومحلليين سياسيين يطبلون لهذه الخطوه المباركة — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) September 23, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “التطبيع مع اسرائيل قادم جهزوا الفتاوى ورجال الدين المأجورين والاعلاميين والمحللين السياسيين والمطبلين والمبررين”.

التطبيع مع اسرائيل قادم جهزوا الفتاوى ورجال الدين المأجورين والاعلاميين والمحللين السياسيين والمطبلين والمبررين — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) September 24, 2017

وكانت المملكة العربية السعودية احتفلت السبت بذكرى اليوم الوطني الـ87 وسط احتفالات هي نظمتها هيئة الترفيه هي الأولى من نوعها، حيث سمح لاول مرة للنساء بالمشاركة في هذه الاحتفالات حيث ظهرت النساء جنبا إلى جنب مع الرجال في استاد الملك فهد بالرياض.

كما جاءت هذه الاحتفالات في وقت تخوض فيها المملكة حربا ضروسا وشرسة مع الحوثيين وقوات الرئيس اليميني السابق علي عبد الله صالح، حيث أعلن الحوثيين ليل الجمعة عن تمكنهم من أسر جنديين سعوديين.