وجه الإعلامي الكويتي، سلطان الزبني، انتقاداتٍ لاذعة لمظاهر الرقص والفرح التي غزت احتفال بعيدها الوطني الـ87 في وقت يخوض فيه جنودها حربا عنيفة على الجبهة اليمنية، حيث تمكنت قوات الحوثي من أسر جنديين.

 

وقال “الزبني” في تدوينات له عبر بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ناس تحارب بالجبهات وناس تهز المؤخرات”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “لسان الطغاة لكلابهم أنتم طبلوا وزمروا ودلسوا وضللوا وزيفوا ونحن نسرق وننهب ونستعبد ونظلم ونقهر ونجوع ونعتقل ونسجن ونسحل .”.

وحول تصريحات في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتبر فيها بأن الصراع العربي الإسرائيلي لا مبرر لاستمراره قال: “الفتاوى معلبه وجاهزه ستطلق في وقتها فيما يخص إنهاء مقاطعة إسرائيل”.

وأردف: “دول تنسق مع اسرائيل لإلغاء المقاطعة قريباً سيعلنون ذلك ترقبوا أبواقهم من مشايخ واعلاميين ومحلليين سياسيين يطبلون لهذه الخطوه المباركة”.

واختتم تدويناته قائلا: “التطبيع مع اسرائيل قادم جهزوا الفتاوى ورجال الدين المأجورين والاعلاميين والمحللين السياسيين والمطبلين والمبررين”.

وكانت المملكة العربية السعودية احتفلت السبت بذكرى الـ87 وسط احتفالات هي نظمتها هيئة الترفيه هي الأولى من نوعها، حيث سمح لاول مرة للنساء بالمشاركة في هذه الاحتفالات حيث ظهرت النساء جنبا إلى جنب مع الرجال في استاد فهد بالرياض.

 

كما جاءت هذه الاحتفالات في وقت تخوض فيها المملكة حربا ضروسا وشرسة مع الحوثيين وقوات الرئيس اليميني السابق علي عبد الله صالح، حيث أعلن الحوثيين ليل الجمعة عن تمكنهم من أسر جنديين سعوديين.