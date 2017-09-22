قتل ثلاثينيّ أردنيّ نفسه بالخطأ، مساء الجمعة، بمنزل ذويه في منطقة “جبل الحديد” بالعاصمة عمّان بعد فرحته بفوز فريق الوحدات على الفيصلي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن غرفة عمليات شرطة شرق عمان تلقت بلاغا بتعرض أحد الأشخاص للإصابة بعيار ناري في رأسه دخل منزل ذويه، حيث تم التحرك للمكان وتبين إصابة الشاب في غرفه النوم.

وتبيّن من خلال التحقيقات انه وأثناء وجوده في منزله وبرفقته أصدقائه الذين كانوا في متابعه لمباراة الوحدات والفيصلي وبعد تسجيل الوحدات هدف قام الشاب باتجاه غرفة النوم وقام بسحب بندقية “بمبكشن” من الخزانة من اجل إطلاق عيار ناري من الشباك فرحا بالهدف لتخرج عندها من السلاح طلقه أصابته توفي على إثرها.

جديرٌ بالذكر أن مباراة الفيصلي والوحدات ضمن دوري المناصير الأردني للمحترفين، انتهت بفوز الأخضر بهدفين نظيفين سجلهما بهاء فيصل في الدقيقة 12، وعبد الله خالد ذيب في الدقيقة 82 من عُمر المباراة.