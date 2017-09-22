نفذت مجموعة كبيرة من نزلاء سجن “سواقة” للإصلاح والتأهيل جنوبي الأردن، بعد ظهر الجمعة، احتجاجا كبيرا لاعتراضهم على حملة تفتيشة حصلت في وقت سابق.

وأقدم السجناء على الاشتباك مع رجال الأمن، إثر احتجاجهم على تفتيش مهاجعهم قبل يومين، وفق مصدر أمني تحدث لوسائل إعلام.

وقال المصدر إن احتجاجات النزلاء جاءت إثر قيام رجال الأمن بتفتيش مهجعين داخل السجن، وضبطت خلاله كافة المخالفات الموجودة في هذين المهجعين.

وقام السجناء ببث مباشر لأعمال الشغب داخل السجن، حيث تظهر مشاهد مرعبة لسجناء يقومون بطعن أنفسهم بالسكاكين.

وتتأهب قوات الدرك والبادية على أبواب السجن تحسبا لأي تطورات ممكن أن تحدث داخله.

وأضاف المصدر أن السجناء قاموا بايذاء أنفسهم عبر طعن أنفسهم بالسكاكين ، مشيرا إلى أن الأمن سيتعامل مع السجناء وفقا للأعراف الدولية والانسانية، من دون أن يلحق أي ضرر بباقي السجناء.