في واقعة تكشف حقيقة ، نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبدالله العذبة، فيديو يظهر تعمد ولي عهد أبو ظبي تسمية في اليمن بـ”سد زايد” نسبة لوالده .

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن، فقد ظهر “ابن زايد” وهو يتحدث لمجموعة من الأشخاص المُلتفّين حوله عن تحرير سد مأرب. واصفا إياه بصورة متعمدة بسد “زايد”، وأنه سيتم رفع العلم الإماراتي فوقه “اليوم” –بحسب الفيديو- متناسيا رفع العلم اليمني.

وتساءل العديد من رواد موقع “تويتر” عن سبب تعمد ” محمد بن زايد” وصف سد مأرب العظيم بسد “زايد” متناسيا التاريخ الطويل والتسمية الحقيقية لسد مأرب.

 

وتحدث أخرون أن المقطع المصور لولي العهد الإماراتي ” محمد بن زايد” يثبت النظرية التي تقول، أن دولة المشاركة في ، لم تأت لمساندة وإعادة الشرعية، وإنما يثبت إن دولة الإمارات دولة محتلة تسعى لاستعمار اليمن من خلال شماعة التحالف العربي وإعادة الشرعية حسب تعبيرهم.

 

وفي السياق اتهم مغردون “ابن زايد”بالمستعمر الذي يتستر بزي التحالف لتنفيذ أجندته الاستعمارية في اليمن، وليس مساعدة الشعب اليمني.

هذا وتعتبر الإمارات الدولة الثانية بعد السعودية في التحالف العربي لـ”إعادة الشرعية” في اليمن، في حين مارست حكومة أبوظبي انتهاكات وتجاوزات حقوقية في المناطق المحررة في الجنوب عقب تحريرها مليشيا الحوثي وصالح، وإنشاء سجون سرية تمارس في أنواع مختلفة بحق معارضين.

وتشير بعض تقارير للحكومة اليمنية عن سعي حكومة أبوظبي المتواصل للسيطرة على بعض المحافظة الاستراتيجية في الجنوب.
وفي وقت سابق اعتبر الرئيس عبدربه منصور هادي دولة الإمارات العربية المتحدة بـ “الاستعمار الغبي”.