وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق محمد صالح الملا انتقادات لاذعة لدول الحصار، مستنكرا دعواتها لتغيير نظام الحكم في قطر، مؤكدا بأنه لن يقول “سمعا وطاعة” في حال التعرض له ولقطر.

وقال “الملا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شوية “منطق” بدون زعل.. مطلوب من “قطر” أن لا تتدخل بشؤون الآخرين ونحن مع هذا المطلب.. لكن هل يصح لمن طالب بذلك يدعو لتغيير النظام بدولة قطر!!”.

شوية “منطق” بدون زعل.. مطلوب من “قطر” أن لا تتدخل بشؤون الآخرين ونحن مع هذا المطلب.. لكن هل يصح لمن طالب بذلك يدعو لتغيير النظام بدولة قطر!! — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: ” اللي يعجبه أهلاً وسهلاً ولي ما يعجبه مايشوف شر ،، !!”.

يشار إلى ان المستشار في الديوان الملكي السعودي وكتائبه الإلكترونية لم يتوانوا لحظة عن التهديد بغزو قطر وقلب نظام الحكم فيها.

كما عملت المملكة العربية السعودية على استقبال الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني وقربته منها، مستخدمة إياه كورقة ضغط وتهديد ضد قطر.

ومانت المحاولات الاخير هو تبني دول الحصار للشيخ القطري سلطان بن سحيم آل الثاني الهارب من قطر بعد تراكم الديون عليه وحثه على إصدار بيان يؤيد فيه مساعي عبد الله علي آل ثاني في دعوته للعائلة لوضع حد للازمة الحالية، وجعله يهاجم أمير قطر وسياسته.