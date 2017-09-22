كشف حساب “نافذ” غير الموثق على موقع “تويتر” ما قال إنه تسريب لكواليس اجتماع وزراء خارجية دول الحصار في العاصمة البحرينية “المنامة” في 30تموز/يوليو الماضي، موضحا بأن وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” اعترف خلال الاجتماع بأن قطر خرجت من أزمتها بأسرع مما توقعت تلك الدول.

وقال حساب “نافذ” والذي يصف نفسه بأنه على “علاقات واسعة بدوائر صناعة القرار في عدة دول عربية”، في تدوينات له بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا الكواليس الخاصة بالاجتماع: “بدأ وزير خارجية السعودية #الجبير اجتماع المنامة بقوله: علينا الإعتراف جميعا بأن #قطر_خرجت_من_ازمتها أسرع مما توقعنا #كواليس_اجتماع_المنامة”.

بدأ وزير خارجية السعودية #الجبير اجتماع المنامة بقوله: علينا الإعتراف جميعا بأن #قطر_خرجت_من_ازمتها أسرع مما توقعنا#كواليس_اجتماع_المنامة pic.twitter.com/BzAU06JEzj — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى ناقلا حديث “الجبير”:” ونجحت قطر في كسب قوى دولية وإقليمية لصالحها ساعدتها وأصبحت بنظرهم الضحية ومطالبنا نحن #العدوانية كواليس_اجتماع_المنامة”.

#الجبير يتابع: ونجحت قطر في كسب قوى دولية وإقليمية لصالحها ساعدتها وأصبحت بنظرهم الضحية ومطالبنا نحن #العدوانية

كواليس_اجتماع_المنامة — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

ورأى “الجبير” وفقا للتسريب أن “الوضع لا يسمح باتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطر وعلينا الا نصد أي وساطة لأن #اغلاق_الباب_لايخدمنا كواليس_اجتماع_المنامة”.

وكان رأي #الجبير بأن الوضع لا يسمح باتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطر وعلينا الا نصد أي وساطة لأن #اغلاق_الباب_لايخدمنا

كواليس_اجتماع_المنامة — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكشف “نافذ” رأي وزير الخارجية الإماراتي ورده على “الجبير”:” اعترض وزير خارجية الإمارات #عبدالله_بن_زايد على كلام الجبير وقال: ما دام هذا موقف السعودية كان من الأفضل الا نجتمع #كواليس_اجتماع_المنامة”.

اعترض وزير خارجية الإمارات #عبدالله_بن_زايد على كلام الجبير وقال: ما دام هذا موقف السعودية كان من الأفضل الا نجتمع#كواليس_اجتماع_المنامة — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

واضاف ابن زايد “خروجنا من الاجتماع بدون إجراءات جديدة هو مكسب لقطر وبدل من ان تكون هي المأزومة #اصبحنا_نحن_المأزومين #كواليس_اجتماع_المنامة”.

وتابع: ” وفي اتهام صريح للمملكة قال #بن_زايد للجبير: السعودية هي من كانت وراء #القرارات_الضعيفة التي خرج بها اجتماع القاهرة السابق”.

وفي اتهام صريح للمملكة قال #بن_زايد للجبير: السعودية هي من كانت وراء #القرارات_الضعيفة التي خرج بها اجتماع القاهرة السابق — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأردف قائلا: ” واضاف: نتفهم ضغوط أمريكا عليكم لكن بهذه المواقف #سندخل_بيت_الطاعة_القطري تباعا وفق شروطهم والإمارات لن تقبل هذا وتريد مواقف واضحة من المملكة”.

واضاف: نتفهم ضغوط أمريكا عليكم لكن بهذه المواقف #سندخل_بيت_الطاعة_القطري تباعا وفق شروطهم والإمارات لن تقبل هذا وتريد مواقف واضحة من المملكة — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكشف “نافذ” أن “السجال وحدة النقاش بين الوزيرين تسبب في توتر الاجتماع، وقرر الحاضرون الانتقال إلى اجتماع مغلق على مستوى الوزراء فقط دون أعضاء الوفود”.

بالنهاية سبب السجال وحدة النقاش بين معالي الوزيرين في توتر الاجتماع وقرروا الانتقال إلى #اجتماع_مغلق على مستوى الوزراء فقط دون أعضاء الوفود — نافذ (@nafez_nafez) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

يشار إلى انه لم تنجح حتى اليوم جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

يشار إلى ان “وطن” لا يمكنها التاكد من صحة المعلومات الواردة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.