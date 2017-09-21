شن الأكاديمي والمعارض السعودي السابق كساب العتيبي هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وإمام مسجد زايد في أبو ظبي وسيم يوسف، وذلك على إثر شماتته باعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة والشيوخ والعلماء والمفكرين.
وقال “العتيبي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع الفيديو الذي شمت فيه “يوسف” من اعتقال الدعاة: “زمن الرويبضات أن يُخوِّن هذا “الزلمة” مُفكرين واقتصاديين وأساتذة جامعات، ويتوعد المزيد منهم كذلك. يجب على السعوديين رفض هذا السلوك البوليسي!”.
زمن الرويبضات أن يُخوِّن هذا "الزلمة" مُفكرين واقتصاديين وأستاذة جامعات، ويتوعد المزيد منهم كذلك. يجب على السعوديين رفض هذا السلوك البوليسي! pic.twitter.com/Wa5Hvb6nWZ
— د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) September 20, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى: “الزلمة عند الأردنيين تعني ( رجال كفو ). لكنني في تغريدتي عن سيىء الذكر وضعتها بين ( فارزتين ) مِمّا يعني عدم قناعتي بأن المذكور زلمة أصلاً”.
الزلمة عند الأردنيين تعني ( رجال كفو ). لكنني في تغريدتي عن سيىء الذكر وضعتها بين ( فارزتين ) مِمّا يعني عدم قناعتي بأن المذكور زلمة أصلاً.
— د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) September 20, 2017
يشار إلى أنه خلال برنامجه على فضائية “أبوظبي”، ظهر “وسيم يوسف” وهو يرد على متصل سعودي سأله عن المعتقلين، بالقول: “كل من انتقدته عندكم في السجون”.
وعند اعتراض المتصل على تعميم “يوسف”، قال الأخير: “99% منهم في السجون”، مضيفا “الزمن كفيل، كل من انتقدتهم، وحذرت منهم، في السجون”.
ووصف “يوسف”، الدعاة المعتقلين بأنهم “خونة من الإخوان المسلمين، وليسوا علماء”.
وردا على قول المتصل بأن «عبدالعزيز الفوزان” من الأشخاص الذين حرض عليهم الداعية الإماراتي، ولم يعتقل بعد، فكان رد الأخير بالقول: “انتظر انتظر.. الأيام بيننا”.
ومنذ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بدأت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.
تعليق واحد علي “أكاديمي سعودي يهاجم الأرعن “وسيم يوسف” بعد شماتته باعتقال الدعاة: “زمن الرويبضات””
دولة ملوك الطوائف {المتحدة} قائمة على أساس استقطاب المرتزقة من كل الآفاق
من دحلان المجرم
الى وسيم المنافق
الى حفتر العميل…
وهذا عادي من دولة تملك جل أسهم شركة تتولى سجون دولة الاحتلال وهي G4S
” يشار أن شركة “G4S” والتي تملك أغلب أسهمها دولة الإمارات المتحدة، هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر “جيش خاص” في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي الواقعة جنوب لندن في “ويست ساسكس”.
وتتهم الشركة بأنها تقدم منذ سنوات كل الخدمات الأمنية المتاحة لها من أجل خدمة “إسرائيل” وأمنها، بدأتها بالإشراف على السجون الإسرائيلية لحبس آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وقادة وقمع حريتهم، مروراً ببناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وتركيب الحواجز الأمنية لإذلال الفلسطينيين وتفتيشهم، حتى انتهى بالكشف عن دورها الجديد في تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات تجسس داخل باحات المسجد الأقصى.
وتوفر “G4z” المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية، وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في “إسرائيل” عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية للسجون الكبرى، وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012 يفصّل نشاطاتها في “إسرائيل” – ومنها “صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية”