تمكنت قناة “الميادين” المدعومة من حزب الله اللبناني من الوصول إلى جبل “الشرفة” السعودي الواقع تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران مع مناطق صعدة اليمنية.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد توغّلت كاميرا “الميادين” كيلومترين في الموقع العسكري الاستراتيجي المطل على مدينة نجران من الناحية الجنوبية كأول قناة عربية تصل إلى تلك النقطة.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت الثلاثاء إن سبعة جنود سعوديين قتلوا في الحد الجنوبي جراء الاشتباكات مع قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ولم تعلن السلطات السعودية عن مقتل الجنود بشكل رسمي، حتى كتابة هذه السطور.

وبصورة متكررة، يقول “الحوثيون” إنهم يقصفون مواقع للجيش السعودي في الجهة الجنوبية للمملكة، على الحدود مع اليمن، ويتحدثون عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/أذار من عام 2015 ضد “الحوثيين” وأنصار “صالح”، لدعم القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.