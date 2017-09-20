تمكنت قناة “الميادين” المدعومة من حزب الله اللبناني من الوصول إلى جبل “الشرفة” السعودي الواقع تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران مع مناطق صعدة اليمنية.
ووفقا للفيديو المنشور، فقد توغّلت كاميرا “الميادين” كيلومترين في الموقع العسكري الاستراتيجي المطل على مدينة نجران من الناحية الجنوبية كأول قناة عربية تصل إلى تلك النقطة.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت الثلاثاء إن سبعة جنود سعوديين قتلوا في الحد الجنوبي جراء الاشتباكات مع قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ولم تعلن السلطات السعودية عن مقتل الجنود بشكل رسمي، حتى كتابة هذه السطور.
وبصورة متكررة، يقول “الحوثيون” إنهم يقصفون مواقع للجيش السعودي في الجهة الجنوبية للمملكة، على الحدود مع اليمن، ويتحدثون عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/أذار من عام 2015 ضد “الحوثيين” وأنصار “صالح”، لدعم القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.
تعليق واحد علي “[شاهد] قناة “الميادين” الموالية لـ”حزب الله” تتوغل في العمق السعودي بنجران وتوثق ما يدور هناك”
والله لو كان في الحكم السعودي رجال ماتركوا هذا ليحدث
والله لو كانوا رجال لقصفوا الضاحيه الجنوبيه وهدوها علي رؤوس الشيعه مدنيها وعسكريها
والله لوكانوا رجال ماخافوا غقباها وفتحوها جحيما علي ايران
والله لو كانوا رجال ماوصل كلاب الشيعه لهذه النقطه داخل بلاد الحرمين ولكني اعول علي رجال القبائل بعد تفكك حكم ال سعود انهم سيعلمون الفرس والروم من هم اهل الجزيره التي لم تلن الا لرسول الله
ادعوا الله لي ان اكون من نجباء مصر المؤيدين التابعين المناصرين للمهدي
يارب ظالم لنفسه لايستحقها ولكني اعرفك كريم علي كل شئ قدير