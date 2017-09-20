تداول نشطاء مواقع التواصل، صورة نادرة جمعت الكاتب الاقتصادي والمحلل عصام الزامل المعتقل الآن بسجون آل سعود بالملك سلمان ونجله محمد أثناء تكريمهم له بإحدى المناسبات، الأمر الذي استنكره النشطاء واصفين آل سعود بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة.

وتظهر الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع تنديدا بسياسات “ابن سلمان” القمعية، تكريم سلمان لـ”الزامل” بجائزة(مركز سلمان للشباب) لإبداعاته ونجاحاته الكبيرة.. بحسب النشطاء.

وفيما يتعلّق باعتقال المحلل الإقتصادي عصام الزامل، كان حساب “العهد الجديد” بتويتر قد كشف عن طريقة اعتقاله قائلا: “اعتقل عصام الزامل بعد عودته من رحلة أمريكا، حيث أوقف في المطار لمدة ساعتين (جلسوه على جنب وقالوا له ناخذ منك معلومات) بعد ذلك نقل إلى السجن”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

واستنكرت هيئات إسلامية وحقوقية سعودية ودولية اعتقال السلطات السعودية أكثر من عشرين شخصية، بينهم دعاة واقتصاديون وحقوقيون وأكاديميون وأكاديميات.

ودعت تلك الهيئات إلى إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، الذين يتزامن توقيفهم مع صعوبات داخلية وإقليمية ودولية تواجهها السعودية.

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