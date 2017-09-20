نشرت وزارة الدفاع البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة منع طائرة عسكرية بريطانية لعناصر تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” من تنفيذ إعدام في إحدى الساحات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الحادثة جرت في شهر آيار/مايو الماضي، وقد قامت الطائرة بعد رصد جموع من الناس في الساحة وبعد دقائق عديدة من الرصد والمراقبة قامت الطائرة البريطانية بقصف أحد الأبنية المجاورة للساحة لإجبار التنظيم على إيقاف عملية الإعدام.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم الإشراف على الضربة الجوية من قاعدة “العديد” العسكرية في قطر، بينما سيرت الطائرة إلكترونيا من قاعدة عسكرية بريطانية في مقاطعة لينكنشاير، شرقي إنجلترا، على بعد حوالي 2000 ميل من المدينة السورية.