وجهت البرلمانية الجزائرية نورة واعلي من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، انتقادات حادة للخطة التي عرضها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمام البرلمان.

وقالت إنه “يستحق جائزة نوبل للكذب” وإنها تتعامل مع الجزائريين “كالقطة التي تأكل أبناءها”.

وحملت بشدة على خطة أويحيى لطبع الأموال، وسخرت من مقارنة خطته بما تقوم به اقتصادات كبرى كأمريكا واليابان وبريطانيا، قائلة إنه الأجدر به أن يقارنها بفنزويلا.

واعتبرت البرلمانية رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لرابع مرة، بأنه جزء من المشاكل التي تتخبط الجزائر الغنية من المفروض بخيراتها، ولا يمكن أن يكون بالتالي جزءً من الحل.

برلمانية الأرسيدي لأويحيى: تستحق جائزة نوبل في الكذب !ننصحكم بمشاهدة الفيديو Опубліковано Welade el bordj 19 вересня 2017 р.

وكان رئبيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد اعلن أن من ضمن خطة عمل حكومته الإسراع بطباعة اوراق نقدية دون غطاء لمواجهة العجز في الميزانية.