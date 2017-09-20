شن الشاعر الكويتي أحمد الكندري هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك على إثر كلمته التي وجهها للفلسطينيين خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء حثهم فيها على أن لا يضيعوا الفرصة في التعايش بسلام مع إسرائيل.

وقال “الكندري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”آهٍ من القلب الخؤون.. عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون !”.

آهٍ من القلب الخؤون..

عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون ! https://t.co/jgp3PU0eoP — أحمد الكندري (@eng_alkandari) September 19, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى: “من يحمل هموم شعبه وأمته.. سيحبه شعبه وستساندهُ الأمة.. وشتان بين من يدافع عن أمته ودينه ومن يتآمر على أمته ويتعاون مع الصهاينة المجرمين”.

من يحمل هموم شعبه وأمته..

سيحبه شعبه وستساندهُ الأمة..

وشتان بين من يدافع عن أمته ودينه

ومن يتآمر على أمته ويتعاون مع الصهاينة المجرمين — أحمد الكندري (@eng_alkandari) September 19, 2017

وكان عبدالفتاح السيسي قد وجه كلمة أيضا إلى الشعب الإسرائيلي قائلا: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.

وأضاف السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.

وطالب الدول العربية بمساندة خطوة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وأن تدعم دول العالم تلك الخطوة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يدعم خطوة السلام لأنها ستغير منطقة الشرق الأوسط كلها.