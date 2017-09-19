نشر الإعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، مقطعا مصورا للدكتور أسامة فوزي وهو باحث وصحفي وأديب أمريكي-أردني من أصول فلسطينية، يدعو فيه لتنصيب الأمير الوليد ابن طلال ملكا للسعودية كحل للأزمة الراهنة، حيث يتوفر لدى “ابن طلال” عدد من الصفات القيادية التي تؤهله لذلك.. حسب وصفه.

وأخذ “فوزي” وفقا للمقطع المنشور الذي رصدته (وطن)، في سرد إمكانيات الأمير السعودي الوليد ابن طلال والتي رأى أنه كافية لإصلاح الوضع السعودي باختياره حاكما للبلاد.

صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الوليد_بن_طلال_بن_عبد_العزيز_آل_سعود Опубліковано Jamal Rayyan 19 вересня 2017 р.

وفي تغريدة دونها “ريان” عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، وأرفق بها الفيديو المتداول للدكتور أسامة فوزي قام بإجراء استفتاء جاء نصه:”هل تؤيد الأمير محمد بن سلمان ، أم الأمير الوليد بن طلال ، ملكا للسعودية ، كما جاء في هذا الفيديو؟”

هل تؤيد الأمير محمد بن سلمان ، أم الأمير الوليد بن طلال ، ملكا للسعودية ، كما جاء في هذا الفيديو؟ https://t.co/xs6r3DhVKj #السعودية — جمال ريان (@jamalrayyan) September 19, 2017

ووفقا لما رصدته (وطن) ظهرت نتيجة الاستفتاء حتى الآن في صالح الوليد ابن طلال بنسبة 63% بينما حاز ابن سلمان نسبة 37%.

والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، عضو شرف بنادي الهلال السعودي، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.

صنفته مجلة فوربس الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب 13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب 19.4 مليار دولار[9]، جدّه لوالده هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان.

حصل الأمير الوليد على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والاقتصادية بامتياز وتفوق من كلية مينلو Menlo College في ولاية كاليفورنيا 1979.