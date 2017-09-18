شن المفكر العربي والأكاديمي السوداني الدكتور تاج السر عثمان هجوما عنيفا على إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك على إثر تصريحاته التي زعم فيها بأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقودان العالم نحو السلام.

وقال “عثمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها مقطع فيديو لتصريحات “السديس”:” #السديس_امريكا_تقود_العالم_للسلام تطبيل عالمي مقرف ومحاولة كهنوتية لتبييض سجل امريكا الحافل بالانتهاكات في العراق وفلسطين وافغانستان وغيرها”.

#السديس_امريكا_تقود_العالم_للسلام تطبيل عالمي مقرف ومحاولة كهنوتية لتبييض سجل امريكا الحافل بالانتهاكات في العراق وفلسطين وافغانستان وغيرها pic.twitter.com/E1q1uTbaPt — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) September 17, 2017

وكان رئيس شؤون الحرمين، الإمام عبد الرحمن السديس، قد صرح بأن السعودية وأمريكا هما قطبا هذا العالم بالتأثير، ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

وأضاف السديس في مقابلة مع قناة “الإخبارية السعودية”، أمس الاحد على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد في نيويورك أن الجانبين بزعامة الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء”.

واعتبر الشيخ أن المؤتمر أكد على أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولاسيما بين السعودية وأمريكا في مثل هذه الظروف التي تحتاج إليها البشرية جمعاء إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.

ويأتي ذلك بعد اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية للسعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن، الأسبوع الماضي.