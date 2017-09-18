في تدخل سافر وغير مسؤول، وفي دعوة شيطانية ماكرة حرض الكاتب السعودي بصحيفة “الجزيرة” السعودية محمد آل الشيخ على قلب نظام الحكم في دولة قطر، وترويجه لبيان الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني الذي تستخدمه المملكة كورقة ضغط على قطر.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة محرضة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”يوم ١٧ سبتمبر سيحتفل به القطريون سنوات وسنوات ففيه تحرك عقلاء القطريين لاسقاط نظام الحمدين الغدار..”

يوم ١٧ سبتمبر سيحتفل به القطريون سنوات وسنوات ففيه تحرك عقلاء القطريين لاسقاط نظام الحمدين الغدار.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 18, 2017

وتابع:”ببان سمو الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني فاجأ قناة الجزيرة ولاذوا بالصمت المطبق .. عقلاء قطر بدأوا بالحديث وبدؤوا مسيرة التصحيح .”

ببان سمو الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني فاجأ قناة الجزيرة ولاذوا بالصمت المطبق .. عقلاء قطر بدأوا بالحديث وبدؤوا مسيرة التصحيح .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 17, 2017

واستطرد الكاتب السعودي تحريضه ضد قطر زاعما”نظام الحمدين ثقب في خاصرة دول الخليج العربي تتسرب منه الجراثيم والفيروسات الفارسية لتعبث في الجسد الخليجي لا بد من سده مهما كان الثمن..”

نظام الحمدين ثقب في خاصرة دول الخليج العربي تتسرب منه الجراثيم والفيروسات الفارسية لتعبث في الجسد الخليجي لا بد من سده مهما كان الثمن.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 18, 2017

وانهالت على تغريدات الكاتب السعودي موجة عارمة من الردود النارية والتعليقات اللاذعة، معظمها من مغردين قطريين أكدوا أن سعي “آل الشيخ” لإثارة الفتنة سيكون هباء منثورا وأن الشعب القطري كله على قلب رجل واحد خلف أميره وقياداته.. حسب وصفهم.

الثقب اللي ينخر في ما هو أهم من دول الخليج هي حكومتك العاجزة التي أذلت الإسلام والمسلمين في العالم كلة حتى أصبح عنوان للإرهاب في كل مكان — Lulwa Bint Jassim (@lulwaalthani) September 18, 2017

انت من حدث له ثقب في دماغه بسبب قطر ويحتاج إلى سده — Rasdabusir (@Rasdabusir) September 18, 2017

انا لست قطري ولكن انسان لا يحب الظلم ويدافع عن اي رأي يراه صواب، والنت ولله الحمد فتح لنا المجال لنكتب أرائنا بكل حرية.

قطر انتصرت اخلاقيا — Emad salim (@sdddddds9) September 18, 2017

الفكرالرجعي الحاقد على التدين وعلى التقدم الأخلاقي والحضاري المنضبط بالحكمة والوسطية لهو يسري في نظام دول الحصار يجب بتره حالا — محمد الصادق المعصوم. (@5Jir0) September 18, 2017

لو كان مرغوب فيه او وضعه صح , ليش ماطلع من قطر ولا من الشعب القطري ولا من قناه قطريه ، أنتم قراصنه في كل شيئ من البدايه ومفلسين #تميم_المجد — Maha Al-thani (@m_jalthani) September 18, 2017

اية سياسة هذه التي تجعلني ارتمي في احضان أناس همهم السيطرة على بلدي ولا تجمعني معهم اي روابط واخرج من عباءة من يوفرون لي الامن والاستقرار — السهم الملتهب (@LHR1955) September 18, 2017

نم بدري ودور معزبك في اي حفرة متخبي

بعد بكره شيخنا يفتتح جلسات الامم المتحدة pic.twitter.com/C7kEPgBsF6 — بوعلي (@maliamfff) September 17, 2017

هذا مسكين.. يا رجل..

يريد ان يسلم قطر لكم..

ويعيدها للوراء

اذا جيش المعارضه كله حق اليمن ما نفعكم

روحوا انطموا احسلكم.

عيش يا كديش — السعد التميمي. (@altamimi_alf) September 17, 2017

العقبى لكم يا شعب المملكة المظلوم يوم ٢٣ سبتمبر للخلاص من نظام الكراهية والأستبداد — محمد فهد القحطاني (@mohdwaves) September 18, 2017

وكان حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشف حقيقة قدوم الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني للسعودية وموقفه من الازمة الخليجية وكيف تم استغلاله.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له”.

وأكد في تغريدة أخرى أن “استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله في السعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان”.

وأضاف “العهد الجديد” أنه “بعد أن وصل عبدالله بن علي، تم أخذه بالقوة واجتمع معه محمد بن سلمان وقدم له الإغراءات والتهديدات بأن يشكل ضغطا على قطر وضمن له الحكم”.

وأوضح أنه “لم يتردد عبدالله بن علي في اتخاذ قرار يضمن له ما يحلم به في السعودية أو أي مكان آخر يختاره (بحسب ما وعده ابن سلمان) ثم أصدر له جواز دبلوماسي”.

واعتبر بأن “اختيار عبدالله بن علي كشخص كان ذكيا، ولكن المفاجأة كانت في الرفض الشعبي القطري، الذي أحرج شركات العلاقات العامة العاملة على تقديمه للغرب”.

وأشار “العهد الجديد” إلى أن “آل ثاني” لا يكتب على حسابه بتويتر شخصيا رغم علمه اللاحق بما يكتب قائلا: “بالمناسبة، هو لا يدير حسابه في تويتر، لكن يعلم عن كل تغريدة تنشر فيه، علما أن نظره ضعيف (يستخدم النظارة لقراءة التغريدات)، ولكن بعد أن تنشر”.

واختتم “العهد الجديد” تدويناته قائلا: “الرجل منتشي من الوضع الذي يعيشه الآن ومتأمل فعليا أن يصبح أميرا لقطر .. ولكن، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه”.

وفي محاولة جديدة منه للفت الانظار أقدم الشيخ عبد لله علي آل ثاني مساء الاحد على إصدار بيان دعا فيه أعضاء الأسرة ووجهاء وأعيان قطر لاجتماع لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية ووضع حد لما آلت إليه الامور، على حد قول بيانه المزعوم الذي نشره عبر حسابه بتويتر.