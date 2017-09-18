شن الأكاديمي المصري الاستاذ بجامعة حلوان والشهير بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو الدكتور يحيى القزاز، هجوما عنيفا على عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري تزامنا مع زيارته لأمريكا ومشاركته المنتظرة بالدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال “القزاز” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”ماهى الانجازات التى سيستعرضها السفاح فى الأمم المتحدة ليستدر عطف العالم فى محاربة الإرهاب الذى هو جزء من اسباب وجوده #ارحل_ياخاين”

ماهى الانجازات التى سيستعرضها السفاح فى الأمم المتحدة ليستدر عطف العالم فى محاربة الإرهاب الذى هو جزء من اسباب وجوده#ارحل_ياخاين — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

وتابع هجومه قائلا:”على العالم أن يعرف ان فى مصر إرهاب ينميه السيسى بدعوى محاربته، يجرف الأرض ويصفى باسمه الشباب. كل دعم له هو قتل لنا. لاتصدقوه إنه سفاح دموى”

على العالم أن يعرف ان فى مصر إرهاب ينميه السيسى بدعوى محاربته، يجرف الأرض ويصفى باسمه الشباب. كل دعم له هو قتل لنا. لاتصدقوه إنه سفاح دموى — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

وأضاف موجها حديثه لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة:”قبل ان يصفق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحد للسفاح السيسى ويمنحوه تأيدهم عليهم أن يقرأوا تقارير منظمات حقوق الإنسان فى مصر ويزوروا السجون”

قبل ان يصفق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحد للسفاح السيسى ويمنحوه تأيدهم عليهم أن يقرأوا تقارير منظمات حقوق الإنسان فى مصر ويزوروا السجون — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

واستكمل:”لا أعرف ماالذى يستفيده العالم المدعو بالمتحضر من دعمه لسفاح دموى يحكم مصر بالحديد والنار؟! مايفعله السيسى يزيد من مساحات الإرهاب فى المنطقة”

لا أعرف ماالذى يستفيده العالم المدعو بالمتحضر من دعمه لسفاح دموى يحكم مصر بالحديد والنار؟!

مايفعله السيسى يزيد من مساحات الإرهاب فى المنطقة — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

واختتم “القزاز” تغريداته متسائلا:”بعد شيوع الجرائم التى وثقتها منظمات حقوق الإنسان لما استقبلت الأمم المتحدة السفاح السيسى بل تلقى القبض عليه وتحاكمه بتهمة الإبادات الحماعية”

“على الأمم المتحدةأن تسأل السفاح عن التعذيب فى السجون وحرمان المسجونين من العلاج حتى الموت،عمن مات وهومريض مقيد فى السرير،عن هشام جعفروأمثاله”

بعد شيوع الجرائم التى وثقتها منظمات حقوق الإنسان لما استقبلت الأمم المتحدة السفاح السيسى بل تلقى القبض عليه وتحاكمه بتهمة الإبادات الحماعية — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

على الأمم المتحدةأن تسأل السفاح عن التعذيب فى السجون وحرمان المسجونين من العلاج حتى الموت،عمن مات وهومريض مقيد فى السرير،عن هشام جعفروأمثاله — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) September 18, 2017

ووصل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي إلى مدينة نيويورك الأمريكية، صباح أمس الأحد، وذلك للمشاركة فى الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.