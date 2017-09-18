نشر موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، صوراً مرعبة، لدماء تتدفق من إحدى المقابر إلى شارع في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ووفقاً للموقع، فقد جاء الخليط الغريب من خزانات مقابر “جرينواكس” في “باتورن روج”، حيث تسبب انسداد الأنابيب في تسرب الدماء التي كانت مختلطة مع سائل تحنيط يحتوي على مادة “الفورمالديهايد” لمدة 20 دقيقة.

وأظهرت الصور السائل الأحمر يغطي الحديقة الأمامية من الدار حتى وصل إلى الرصيف.

وأكد مسئولو المدينة أنه تم إرسال مفتشي الصحة وإخصائيين من البيئة لفحص المكان.

وأضافوا أن المشكلة ليست في الصرف الصحي وإنما الأمر متعلق بملكية خاصة، وتم تنظيف الشارع.