نشرت قناة “الجزيرة” الإخبارية تقريرا مصورا عن الداعية السعودي المعتقل بسجون آل سعود #سلمان_العودة، سردت فيه جزء من تاريخه وكيف أن “الصمت” طغيانهم هو الآخر لا يشفع عند آل سعود بل لابد من “التطبيل والتسبيح بحمد الحاكم” وإلا فالمصير معروف وزنازنين النظام المظلمة جاهزة في كل وقت.

وتداول العديد من النشطاء المقطع المصور تضامنا مع الشيخ “العودة”، كما نددوا في الوقت ذاته بحملة ابن سلمان “المسعورة” ضد معارضيه واعتقاله العلماء والشخصيات السياسية والاجتماعية المعارضة له.

كما دشن نشطاء موقع التواصل “تويتر” أمس، السبت، هاشتاجا حمل عنوان “#إضراب_الشيخ_سلمان_العودة” تضامنا مع الداعية السعودي المعتقل بسجون النظام منذ الأسبوع الماضي، والذي أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

واستنكر المغردون عبر الهاشتاج حملة الاعتقالات الشعواء التي يقوم بها “ابن سلمان” ضد معارضيه، وخاصة من علماء الدين الذين جاء على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني.

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، الأسبوع الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

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