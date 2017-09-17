نشرت صحيفة “النهار” اللبنانيّة، صوراً حصرية لزوجة الفنان جورج وسوف، بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وطلفتهما “عيون” التي تبدو قريبة الشبه الى حد كبير من والدها.

ولا يزال “سلطان الطرب” يرفض الحديث عن زواجه الثاني من بطلة الراليات القطرية، رغم أنّه رزق منها بطفلته “عيون” منذ أكثر من عام.

ولم يذهب “الوسوف” حتى الان لرؤية ابنته التي تعيش مع والدتها في قطر، رغم انه يتواصل معها دائماً عبر الهاتف.

من جهة أخرى، لم يصدر حتى الان أي تعليق للوسوف على تصريحات وائل جسار الاخيرة التي طالبه فيها بالاعتزال حفاظاً على تاريخه.

يذكر أنّ الوسوف يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات منها حفل في فرنسا وآخر في الأردن.