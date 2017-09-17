أثار قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مصر، بإقرار “تحية العلم” داخل الجامعات المصرية سخرية وتندر النشطاء المصريين بمواقع التواصل، الذين أشاروا إلى أن حب الوطن لا يتمثل في مثل هذه الأمور الظاهرية بل يجب أن يكون أفعال على أرض الواقع.. حسب وصفهم.

ـ قرار الوزير المثير للجدل

وافتتحت الجامعات المصرية أمس، السبت، أول أيام الموسم الدراسي الحالي بالطابور وتحية العلم.. فيوم الخميس الماضي، 14 سبتمبر/أيلول، أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن “الوزارة ستحرص على إقرار تحية العلم داخل الجامعات المصرية، لزيادة الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وحرصاً على إبعادهم عن نشاط الجماعات المتطرفة والمحظورة”.

وقال “عبد الغفار”، إن رمز بداية العام الدراسي الجديد تحية العلم وشعار حب الوطن لتعزيز الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أمس السبت، على هامش زيارتة لجامعة عين شمس فى أول أيام العام الدراسى الجديد، قائلا “لا يوجد كبير على النشيد الوطنى وتحية العلم واللى يكبر عليهم ميستحقش يكون مصرى”.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا العام سيشهد ندوات ثقافية وتثقيفية للطلاب والتقرب من الطلاب والتعرف على مشاكلهم وأحلامهم واطلاعهم على حجم الاستثمارات التى تنفذها الدولة والمشروعات القومية، قائلا “هدفنا تقريب الدولة من عصب الدولة وهم الشباب”.

ـ نشطاء يسخرون من قرار الوزير ويعلقون: الوطنية مش #تحية_العلم

وقوبل قرار وزير التعليم العالي المصري بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين رفضوا تصريحات الوزيرة التي اختذلت معنى الوطنية في “تحية العلم” حسب وصفه.

الوطنيةمش #تحية_العلم

حبوا العلم وفروا الورقة والقلم

متبيعوش الوطن وتسببوله الألم

الوطنية مش تدمير وطن

وبعد ما كان مكانه ف القمم

خلتوه عدم — 👆فتشنى👆فتش👆 (@saqrs4) September 16, 2017

#تحية_العلم

عميدالكليةنزل من بيتهم من غيرماينشف وشه بينشفه بالعلم

أه ياكوهين يامسهوك أنت

ياعم تحياتحياتحيا بس غوروفى داهية وسبوها وهى تحيا pic.twitter.com/1HxLqpfpXb — فـــــــؤاده (@_zahraa123ana) September 16, 2017

بيقولك تحية العلم في الجامعة عشان تعليم الوطنية والانتماء بس لو طالب نزل مظاهرة يدافع عن ارض وطنه اللي اتباعت احبسه لانه خاين وعميل — Ahmed Elassy (@ahmed56734) September 16, 2017

اي حد هشوفة بيتكلم مع اللي جمبه أو بيفكر يتكلم مع اللي جمبه هعبطه هو وشنطتة وهيبقي ذنبه علي جمبه، شايفك يالي بتلعب فـ مناخيرك 😂#تحية_العلم pic.twitter.com/SV1oToeQ0Q — آية جَ ـمال الدين (@AyaGamalElDiin) September 16, 2017

مراسم تسليم سلطة الشرطة المدرسية لسنة اولى كلية😂

ال #تحية_العلم

يعمل ايه العلم بدولة برة التصنيف العالمي للتعليم#مفيش pic.twitter.com/wO7mws3m4H — مُغرِدَة 👑 الـثَورة (@R44N4) September 16, 2017

#تحية_العلم ، الناس كفرت بيكم وبالوطن والعلم من زمان بس ايه كلية الصيدلية دي في هذا الفيديو المهزئ ؟!!😒 pic.twitter.com/9h7uRwQ3iU — حلا_المرابطة (@hala_just_1) September 16, 2017

عميد الكلية : طلبة اداب تصحصح معايا كدة وتعلى صوتها فى #تحية_العلم

شايفين طلبة تجارة صوتهم واضح ازاى 😂😂😂 pic.twitter.com/EoX9jqF2pa — AMR MOHAMED (@meroamr891) September 16, 2017

– يلا نطلع المحاضرة

= محاضرة اييييه انا لسه مخلصتش النشييييه😂😂#تحية_العلم pic.twitter.com/jjAHtyw2si — rami youssry (@RamiYoussry) September 16, 2017

اديهم العدل والمساواة والحرية وحقهم في خير بلدهم

وهتتزرع الوطنية جواهم من غير #تحية_العلم — ahmed hakes (@AhmedHakes) September 16, 2017

#تحية_العلم هي من تحدد الانتماء؟كيف وانتم قتلتم الانتماء بالقلوب فأصبح شباب #الجامعه اما مطارد او معتقلين او شهيد او جسد بلا روح صامت خائف pic.twitter.com/jgnfpzYjHb — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) September 16, 2017

ـ الإفتاء: لا توجد موانع شرعية لتحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد موانع شرعية من تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطنى، فكلاهما تعبير عن حب الوطن.

وكتب الحساب الرسمي لدار الإفتاء عبر تويتر: “لا مانع شرعًا من تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني، فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، وهما من قبيل العادات”.

لا مانع شرعًا من #تحية_العلم أو #الوقوف_للسلام_الوطني؛ فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز #الوطن وعلامته وشعاره، وهما من قبيل العادات — دار الإفتاء المصرية (@EgyptDarAlIfta) September 16, 2017

ـ كان له رأي آخر.. داعية سلفي: تحية العلم من مظاهر الكفار وحرام شرعا

وكان لسامح عبد الحميد الداعية السلفي، رأي آخر مخالف لدار الإفتاء، حيث جدد هجومه على تحية العلم في طابور الصباح بالمدارس والجامعات، قائلا: «إن تحية العلم عودة للجاهلية وأنه منظر لا يليق وحرام شرعا، مشيرا إلى أن تحية العلم مظهر من مظاهر الكفار».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الدواعش خوارج ويعيشون في ضلال، لافتا إلى أن أصحاب النبي لم يقوموا بتحية الراية، فهي عبارة عن قطعة قماش، ولا يجب التحية لها.

وأوضح «أنا أقدر العلم ومصر ولكني لا أقوم بتحية العلم، وعمري ما قولت لابني متحييش العلم في طابور الصباح، فهو في موقف ملزم به، وأنا لم أخطئ بقولي إن تحية العلم حرام شرعا، وأن هذه هي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي أكدت اتفاق أهل العلم على وجوب المنع من تحية العلم».