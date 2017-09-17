وقع وزير الدفاع القطري، خالد العطية، ونظيره البريطاني، مايكل فالون، الأحد، اتفاقًا لشراء قطر 24 طائرة تايفون حديثة من بريطانيا.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن اجتماعًا ثنائيًا ضم الوزيرين القطري والبريطاني، صباح اليوم بمقر الوزارة، “بحثا خلاله مجالات التعاون العسكري ومستجدات المنطقة”.

وأضافت أنه “تم كذلك التوقيع من الطرفين على خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم التبادل في المجالين العسكري والتقني، ويتضمن كذلك على سعي وزارة الدفاع نحو شراء 24 طائرة تايفون حديثة بكامل عتادها”.

وأشار البيان، إلى أن “الجانبين ناقشا أوجه التعاون في المجالات العسكرية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كما تم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية”.

وتعصف بمنطقة بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.