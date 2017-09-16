تداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً، أظهرت جنوداً مصريين، يبيعون البيض في أحد الأسواق المصريّة، ما أثارَ حالة من الجدل بين صفوف المغرّدين الذين اعتبروا أن أفراد ّ أصبحوا مُهانين.

جنود الجيش المصري يبيعون البيض

وتعليقاً منه على تلك الصورة، قال السياسي المصري عمرو عبد الهادي :”جنود الجيش بتبيع ييض في الشارع اصبح العسكر في عصر مفقوس و قشرته هشه قابله للشرخ لاهون سبب خير بيض الارض اهانوا الجيش و انفسهم”.

 

وعبّر نشطاء عن سخطهم لِما آلَ إليه حالُ الجيش المصري في ظل إدارة الرئيس المصريّ .

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتداول فيها صورٌ تظهر جنوداً مصريين يبيبعون المواطنين في الشوارع والأسواق.

 

فقد سبقَ وظهر مجند في القوات المسلحة المصرية، وهو يفترش أحد الأرصفة، ويبيع منتجات من تصنيع الجيش، حيث أظهرت الصور برطمانات من المخلل والجبنة والمربى والعسل الأبيض، وآخر ظهر يبيع الخضروات!.