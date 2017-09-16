تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً، أظهرت جنوداً مصريين، يبيعون البيض في أحد الأسواق المصريّة، ما أثارَ حالة من الجدل بين صفوف المغرّدين الذين اعتبروا أن أفراد الجيش المصريّ أصبحوا مُهانين.

وتعليقاً منه على تلك الصورة، قال السياسي المصري عمرو عبد الهادي :”جنود الجيش بتبيع ييض في الشارع اصبح العسكر في عصر السيسي مفقوس و قشرته هشه قابله للشرخ لاهون سبب خير بيض الارض اهانوا الجيش و انفسهم”.

جنود الجيش بتبيع ييض في الشارع

اصبح العسكر في عصر السيسي مفقوس و قشرته هشه قابله للشرخ لاهون سبب

خير بيض الارض

اهانوا الجيش و انفسهم pic.twitter.com/GHbeU60CRW — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) September 15, 2017

وعبّر نشطاء عن سخطهم لِما آلَ إليه حالُ الجيش المصري في ظل إدارة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي.

الجيش التركي يصنع غواصات والجيش المصري يبيع بيض هذا هو الفرق بين الحكم المدني والعسكري ! — Soud (@soudalthafeeere) September 15, 2017

جنرالات الجيش تستخدم جنود الجيش عشان جيوبهم — عبدالله النكلاوي (@adamabdallas) September 15, 2017

سبحان المعز المذل كل العالم شاف الجيش المسخرة الي كان المصريين مفكرينه وطني وبدافع عنهم طلع هو الي بقتولهم — Hamze Abbas (@HamzeAbbas1) September 15, 2017

هذا ما طلب من الصهيوني السيسي هو أضعاف الجيش المصري حتي القضاء عليه وللاسف قد حقق هذا بفترة قصيرة وجعله جيش المكرونة والكحك — Mesch Aref (@tarabfal) September 15, 2017

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتداول فيها صورٌ تظهر جنوداً مصريين يبيبعون المواطنين في الشوارع والأسواق.

فقد سبقَ وظهر مجند في القوات المسلحة المصرية، وهو يفترش أحد الأرصفة، ويبيع منتجات من تصنيع الجيش، حيث أظهرت الصور برطمانات من المخلل والجبنة والمربى والعسل الأبيض، وآخر ظهر يبيع الخضروات!.