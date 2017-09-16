حقق مقطع فيديو لمراسل شبكة “ABC news” الأمريكية، جيو بينيتيز، أثناء تغطيته لإعصار “إرما” الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة قبل أيام، حوالي 3 ملايين مشاهدة، حيثُ تأثر وبكى دون ان يتمكن من استكمال التغطية.

وتأثر بينيتيز جاء خلال حديثه عن الكوارث التي حلت بالعديد من الأسر ومن بينهم أفراد من عائلته، اختاروا البقاء لعدم توفر مأوى بديل في حال النزوح من المنازل.

وقال: “أنا لا أعلم ما إذا كانت هذه المنازل قد اختُبرت لمواجهة الرياح القوية. إنّه أمر مخيف! بعض أفراد عائلتي يعيشون في هذه المدينة، واختاروا عدم المغادرة..”.

وتسبب إعصار “إيرما”، بتدمير العديد من المنازل والشركات والبنى التحتية، وأدى لإقفال الشوارع والطرق بعدما غمرتها المياه، إضافة إلى تهجير الآلاف من السكّان.