أكّد الدّاعية الكويتي د.، أنّ “ هم أخطر أعداء وكل من يتعاون معهم أو يطّبِع معهم فهو خائن”، وذلك في إطارِ تعليقه على تغريدةٍ للمحلل السياسي العراقي “”، ادّعى فيها أن “ ليست عدوة للعرب”.

كان “العبدان”، الذي باع نفسه للسعودية ودول الحصار، وتبنى موقف العهد الجديد فيها حول إسرائيل، قد شن هجوما عنيفا على الفلسطينيين، مشيرا في الوقت نفسه بأن إسرائيل ليست عدوة.

 

وقال “العبدان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “ ليست عدو للدول العربية وكفانا نعيش على معلومات تم غسل ادمغتنا بها لعقود طوال من الزمن. ليست صديقة لنا ولكنها ليست عدو”.

 

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ”اكثر شعب لايريد لبلده ان يتحرر هو الشعب الفلسطيني فبقاء بلده محتلا معناه وجود قضية يستطيع الترزق منها وجلب الأموال وبدونها لن يحصل على شيء”.