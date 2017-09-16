أكّد الدّاعية الكويتي د.طارق السويدان، أنّ “الصهاينة هم أخطر أعداء الأمة وكل من يتعاون معهم أو يطّبِع معهم فهو خائن”، وذلك في إطارِ تعليقه على تغريدةٍ للمحلل السياسي العراقي “عوض العبدان”، ادّعى فيها أن “إسرائيل ليست عدوة للعرب”.

الصهاينة هم أخطر أعداء الأمة

وكل من يتعاون معهم أو يطّبِع معهم فهو خائن — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) September 16, 2017

كان “العبدان”، الذي باع نفسه للسعودية ودول الحصار، وتبنى موقف العهد الجديد فيها حول إسرائيل، قد شن هجوما عنيفا على الفلسطينيين، مشيرا في الوقت نفسه بأن إسرائيل ليست عدوة.

وقال “العبدان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “اسرائيل ليست عدو للدول العربية وكفانا نعيش على معلومات تم غسل ادمغتنا بها لعقود طوال من الزمن. اسرائيل ليست صديقة لنا ولكنها ليست عدو”.

اسرائيل ليست عدو للدول العربية وكفانا نعيش على معلومات تم غسل ادمغتنا بها لعقود طوال من الزمن

اسرائيل ليست صديقة لنا ولكنها ليست عدو — عوض العبدان (@awadhalabdan) September 13, 2017

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ”اكثر شعب لايريد لبلده ان يتحرر هو الشعب الفلسطيني فبقاء بلده محتلا معناه وجود قضية يستطيع الترزق منها وجلب الأموال وبدونها لن يحصل على شيء”.