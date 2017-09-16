دشن نشطاء موقع التواصل “تويتر”، هاشتاجا حمل عنوان “#إضراب_الشيخ_سلمان_العودة” تضامنا مع الداعية السعودي المعتقل بسجون النظام منذ الأسبوع الماضي، والذي أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

واستنكر المغردون عبر الهاشتاج حملة الاعتقالات الشعواء التي يقوم بها “ابن سلمان” ضد معارضيه، وخاصة من علماء الدين الذين جاء على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني.

معركة "الأمعاء الخاوية" صعبة جدا، فقد تؤدي إلى الموت، لكنها تكون ضرورة حتمية حين يتعلق الأمر بحرية الإنسان وكرامته#اضراب_الشيخ_سلمان_العودة — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) September 16, 2017

#اضراب_الشيخ_سلمان_العودة

كنا نقول الحرية لخالد الراشد ثم قلنا الحرية للطريفي واليوم نقول الحرية لجميع العلماء السابقين منهم واللاحقين — فهد العبدالله (@thefahad16) September 16, 2017

#اضراب_الشيخ_سلمان_العودة : اتقوا الله فيه. الرجل له اكثر من ١٥سنة و هو يتكلم في الخير والصلاح الي الحكومة تبغاه.الان يموت جوعا. أصبحنا مصر — سقراط (@bysf2011) September 16, 2017

الإضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة الظلم والإنتهاكات في سجون "ال سعود" فلا القضاء ينصفك ولا السجان يرحمك#اضراب_الشيخ_سلمان_العودة — نحو الحرية (@hureyaksa) September 16, 2017

نبغاه ترند وليعلم الحاضر الغائب .. #اضراب_الشيخ_سلمان_العودة — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) September 16, 2017

فجع الرجل وأهله بأمر الوفاة ولم تمض الأشهر حتى فجع الأطفال باعتقال أبيهم والظروف الصعبة التي يقاسيها بمحبسه ! #اضراب_الشيخ_سلمان_العودة — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) September 16, 2017

https://twitter.com/Fhvjnj1Fhvjnj/status/909094679681097728

كشف المغرّد الشهير على موقع تويتر “مجتهد”، عن أنّ الدّاعية سلمان العودة، يمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، السبت الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

ونددت رابطة “علماء أهل السنة” باستهداف النظام السعودي للعلماء وما وصفته بـ”الأصوات المعتدلة في المملكة”، على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.