دشن نشطاء موقع التواصل “”، هاشتاجا حمل عنوان “” تضامنا مع الداعية السعودي المعتقل بسجون النظام منذ الأسبوع الماضي، والذي أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

 

واستنكر المغردون عبر الهاشتاج حملة الاعتقالات الشعواء التي يقوم بها “ابن سلمان” ضد معارضيه، وخاصة من الذين جاء على رأسهم وعوض القرني.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Fhvjnj1Fhvjnj/status/909094679681097728

 

كشف المغرّد الشهير على موقع تويتر “مجتهد”، عن أنّ الدّاعية سلمان العودة، يمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

 

يشار إلى أن حملة بدأتها الأجهزة الأمنية ، السبت الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير الشيخ وولي العهد السعودي ، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

 

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

 

ونددت رابطة “علماء أهل السنة” باستهداف النظام السعودي للعلماء وما وصفته بـ”الأصوات المعتدلة في المملكة”، على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.