دعا نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق سالم السيابي إلى ضرورة نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة لدولة أخرى أكثر استقلالا وتكون قادرة على ضبط الخلافات العربية.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يبدو ان الحاجة تستدعي النظر لنقل مبنى #الجامعة_العربية إلى دولة اكثر إستقلالآ، تستطيع ان تضبط إيقاع الخلافات العربية وتضمن مصالح الجميع!.”.

يبدو ان الحاجة تستدعي النظر لنقل مبنى #الجامعة_العربية إلى دولة اكثر إستقلالآ، تستطيع ان تضبط إيقاع الخلافات العربية وتضمن مصالح الجميع!. — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تدوينة أخرى ردا على متابعيه: “شكرآ لكم على تفاعلكم الطيب،ويبدو ان اغلب مداخلاتكم تتفق على أهمية نقل مقر الجامعة إلى دولة اخرى! تفعيل دور الجامعة سيحقق الغرض من تأسيسها!”.

شكرآ لكم على تفاعلكم الطيب،ويبدو ان اغلب مداخلاتكم تتفق على أهمية نقل مقر الجامعة إلى دولة اخرى!

تفعيل دور الجامعة سيحقق الغرض من تأسيسها!. — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

من جانبهم، تفاعل المغردون مع اقتراح “السيابي”، مؤكدين على ضرورة نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، في حين جاءت أغلب الغقتراحات بان يتم نقلها إلى سلطنة عمان او الكويت.

أفضل مقر لجامعة الدول العربية هي السلطنة .. هذا اذا كانوا أعضائها فعلا يرغبون بعمل عربي ناجح — م/ عبدالرحمن الشمري (@Eng_ALSHAMMRI) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

سلطنة عمان هي الأنسب علاقتها طيبة مع جميع الدول عربية .الدولة الوحيدة . — 🇴🇲عمر العبري🇴🇲 (@Omarabri) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

الكويت او عمان — عبدالله🤐 (@abdulla1007) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

اتفق مع الاراء المنادية لنقل مقر الجامعة الى سلطنة عمان في عمان ستتحول الاهداف الى واقع حيث صوت العقل والحكمة

حفط الله جلالة السلطان قابوس — حمود الطوقي (@touqi_al) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

اتفق معك … وارشح السلطنه او الكويت — فهد بن محمد (@fahad225999) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

الكويت او عمان أو المغرب — حامد🇴🇲الكثيري🇶🇦 (@hamid922229) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب في في مقر الجامعة العربية بالقاهرة قد شهد مناوشات وتلاسنات بين مندوبي دول الحصار مع مندوب قطر.

وفور انتهاء الاجتماع شنت وسائل الإعلام المصرية هجوما عنيفا على مندوب قطر وصل إلى حد الدعوة للقبض عليه وإلقائه في السجن، وي الدعوة التي ألقاها الإعلامي المصري عمرو اديب.