دعا نائب رئيس السابق، إلى ضرورة نقل من القاهرة لدولة أخرى أكثر استقلالا وتكون قادرة على ضبط .

 

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”يبدو ان الحاجة تستدعي النظر لنقل مبنى #الجامعة_العربية إلى دولة اكثر إستقلالآ، تستطيع ان تضبط إيقاع الخلافات العربية وتضمن مصالح الجميع!.”.

وأضاف في تدوينة أخرى ردا على متابعيه: “شكرآ لكم على تفاعلكم الطيب،ويبدو ان اغلب مداخلاتكم تتفق على أهمية نقل مقر الجامعة إلى دولة اخرى! تفعيل دور الجامعة سيحقق الغرض من تأسيسها!”.

من جانبهم، تفاعل المغردون مع اقتراح “السيابي”، مؤكدين على ضرورة نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، في حين جاءت أغلب الغقتراحات بان يتم نقلها إلى سلطنة عمان او الكويت.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب في في مقر الجامعة العربية بالقاهرة قد شهد مناوشات وتلاسنات بين مندوبي مع مندوب .

 

وفور انتهاء الاجتماع شنت وسائل الإعلام المصرية هجوما عنيفا على مندوب قطر وصل إلى حد الدعوة للقبض عليه وإلقائه في السجن، وي الدعوة التي ألقاها الإعلامي المصري عمرو اديب.