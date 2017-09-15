أكد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، أن قواته تمكنت من اختراق مراكز قيادة الجيش الأمريكي في سوريا والعراق.

وأضاف “زادة” أن الحرس الثوري أصبح يشرف بالكامل على ما يدور في هذه المراكز القيادية، مؤكداً أن “العالم بانتظار فضيحة كبرى للأمريكيين في حال كشفنا عن الوثائق التي حصلنا عليها”.حسبما نقلته وكالة “سبوتنيك الروسية عن قناة” “RT”

ومن ناحية أخرى أكد “زادة” أن إيران تمتلك قنبلة تزن 10 أطنان وتدعى “أبو القنابل” ويمكن إطلاقها من طائرة إيلوشين وهي ذات قدرة تدميرية هائلة.