تداول ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا يظهر وجود برج شاهق كتب عليه “برج تميم”، قالوا إنه أنشأ حديثا بالعاصمة الكويتية.

وأعاد النشطاء تداول “الفيديو” عبر صفاحتهم الشخصية، مشيدين بالعلاقة الوطيدة بين الشعب القطري ونظيره الكويتي، ودور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد البارز في حل الأزمة الخليجية.

ولم يسع (وطن) التأكد من وقت تصوير المقطع المتداول أو زمن التقاطه.

يشار إلى أن أحداث الأزمة الخليجية تطورت بشكل متسارع منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يونيو/حزيران الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتطبيق الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها.

وتفجرت الأزمة الخليجية يوم 23 مايو/أيار الماضي مع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وبُثت تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصفتها الدوحة بالادعاءات الكاذبة.

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