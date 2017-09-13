شنت النائبة الأردنية السابقة والمعارضة هند الفايز هجوما عنيفا على النائب صداح الحباشنة، واصفة إياه بـ”أشباه الرجال”، وذلك في معرض تعليقها على مزاعم “الحباشنة” الذي استقبلها في منزله واتهمها بالإساءة للملك والذي بمقتضاه قد اعتذارا رسميا للملك عبد الله الثاني.

وذكرت “الفايز” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” بأن “الحباشنة” وقع معها على البيان الذي صدر عن الاجتماع وطلب التقاط صورة معها عندما زارته في منزله.

وتوجهت “الفايز” النائب “الحباشنة” قائلة: ‘لو انك انزعجت من كلمتي الصريحة والتي في كل حرف فيها حق وواقع وهي لم تخرج عن إطار التاريخ والدستور الأردني لما كنت قد اثنيت على كلمتي وبعدها كتبنا بيانا لما بعد هذا اللقاء واصررت على صورة تذكارية.

واضافت: “اذ كنت فخورا بهذا الإنجاز ،واستمر الحديث بين أعضاء اللجنة التحضيرية حتى يوم الأحد”.

وشرحت: ‘تفاجأنا وكما يبدو انك تعرضت لضغوطات جعلتك تتراجع، وهذا يؤكد على كلامي بأن الناس خائفة”.

وتابعت “سنستمر في مسيرتنا ولن نعول على اشباه الرجال، وسأعيد وأكرر الشعب جاع واستنزف ومن حقه أن يكون شريكا في أن يختار حكوماته لا أن يدفع فواتير أخطائها وتقاعد وزرائها وكأنه يعيش في مزرعة لا وطن”.

وتساءلت الفايز: “اين الخطوط الحمراء التي تجاوزناها عندما تحدثنا عن المبايعة والهاشميون يفخرون بها كما الشعب الأردني، وهل الخطوط الحمراء بأن نقول ان الملك يدري، فهل قصدك أنه لا يدري، ام ان تجاوز الخطوط الحمراء عندما نطالب بحكومة من الشارع، فأين وجدت اننا تجاوزنا الخطوط الحمراء”.

وختمت الفايز :”سأقول لك، سيبقى العبد في هوان ما دام خوف العبد من العبد لا خوفه من رب العباد”.

وكان الحباشنة وخلال اعتذاره للملك قد كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التقاليد العربية لا تسمح بطرد النساء من منزله.