نفى “أحمد الجندي” محامي النجم المصري محمد رمضان، الأنباء التي انتشرت عن تهرّب موّكله من سداد الضرائب وإخفائه 20 مليون جنيه من دخله بهدف التلاعب.

وزعمت بعض المواقع الإخبارية أن “رمضان” مهددٌ بالسجن بسبب تهربه من دفع الضرائب كاملة.

وأكد المحامي “الجندي” أن “رمضان” قام بتسديد كل الضرائب ودفع أيضاً الضرائب الخاصة بأعمال لم يبدأ تصويرها ولم يحصل على أجره كاملا بها.

وتابع الجندي قائلا: “محمد رمضان يقوم باداء الخدمة العسكرية ومن يدخل الجيش لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتحايل على بلده أو إرتكاب خطأ في حق مصر”.