احتفل مُحبّو الفنان العراقي كاظم الساهر على “تويتر”، بعيد ميلاده الـ60، حيث دشّنوا هاشتاغ #كاظم_60عاما_من_العطاء، للتعبير عن حبهم ووفائهم لمغنّيهم المُفضّل.

وتفاجأ كثيرون من معجبي “القيصر” بأنّه بلغ في الـ12 سبتمبر الجاري (60 عاماً)، بينما ملامحه توحي بأنه ليس في هذا العُمر.

#كاظم_الساهر كل عام وصوتك الذي يهز وجودنا و موسيقاك و قلبك وطن للحب و السلام ❤️#كاظم_60عاماً_من_العطاء pic.twitter.com/IofLpaUnCr — GHB (@KAHES_2) September 11, 2017

#كاظم_60عاماً_من_العطاء

كاظم هو الاحساس والانسانية وجمال الكلمات وتتدفقها عبر احساسه..

قدم @@KadimAlSahirORG للفن الكثير فاستحق لقب #القيصر pic.twitter.com/luomMy6WrP — حيدر انذار (@hader8822) September 13, 2017

جديرٌ بالذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر كشف عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من لجنة تحكيم برنامج “The Voice”، الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من عاصي الحلاني و أحلام و إليسا و محمد حماقي.

وكشف “القيصر” عن السبب في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”، مؤكدا أن الأمر يعود إلى انشغالاته الكثيرة، كما أنه كان يرغب في التفرغ لأبنائه بشكل أكبر، خاصة وأن البرنامج يستلزم التفرغ لـ 6 أشهر في العام.

كما أكد أن البرنامج أرخى على عاتقه مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أنه يأخذ هذا النوع من البرامج بشكل جدي، وبالتالي كان عليه التفرغ التام من أجل “ذي فويس”.