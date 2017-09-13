احتفل مُحبّو الفنان العراقي على “تويتر”، بعيد ميلاده الـ60، حيث دشّنوا هاشتاغ ، للتعبير عن حبهم ووفائهم لمغنّيهم المُفضّل.

 

وتفاجأ كثيرون من معجبي “” بأنّه بلغ في الـ12 سبتمبر الجاري (60 عاماً)، بينما ملامحه توحي بأنه ليس في هذا العُمر.

 

جديرٌ بالذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر كشف عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من لجنة تحكيم برنامج “The Voice”، الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من عاصي الحلاني و أحلام و إليسا و محمد حماقي.

 

وكشف “القيصر” عن السبب في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”، مؤكدا أن الأمر يعود إلى انشغالاته الكثيرة، كما أنه كان يرغب في التفرغ لأبنائه بشكل أكبر، خاصة وأن البرنامج يستلزم التفرغ لـ 6 أشهر في العام.

 

كما أكد أن البرنامج أرخى على عاتقه مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أنه يأخذ هذا النوع من البرامج بشكل جدي، وبالتالي كان عليه التفرغ التام من أجل “ذي فويس”.

 