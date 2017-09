احتفل مُحبّو الفنان العراقي كاظم الساهر على “تويتر”، بعيد ميلاده الـ60، حيث دشّنوا هاشتاغ #كاظم_60عاما_من_العطاء، للتعبير عن حبهم ووفائهم لمغنّيهم المُفضّل.

وتفاجأ كثيرون من معجبي “القيصر” بأنّه بلغ في الـ12 سبتمبر الجاري (60 عاماً)، بينما ملامحه توحي بأنه ليس في هذا العُمر.

