في خطوة مفاجئة، كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعالية محلية بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد ،أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور تركيا الجمعة المقبل.

وقال ” أوغلو”: “بالأمس استقبلنا وزيري خارجية باكستان وقطر، وغدا سنستضيف وزيري خارجية فرنسا والكويت، ويوم الجمعة (المقبل) سيجري أمير قطر زيارة إلى تركيا”.

وتعد الزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها لأمير قطر منذ فرض الحصار على الدوحة في يونيو/حزيران الماضي.

وشدد الوزير التركي على أهمية زيادة عدد الدول الصديقة، وتقليص عدد الدول المعادية في السياسة الخارجية لبلاده.

ولفت إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية، من أهم الأدوات في السياسة الخارجية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن أنقرة تواصل مفاوضتها مع العديد من الدول بغية توقيع اتفاقية تجارة حرة معها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى وزير الخارجية القطري الثلاثاء، وناقش الجانبان تطورات الأزمة الخليجية وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في أنقرة.

كما تناولت المباحثات التي جرت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية واستمرت على مدى ساعة ونصف، قضية مسلمي الروهينغا والأزمة السورية وسبل حلها.