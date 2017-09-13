كشف الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تفاصيل اتصال غاضب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع سفير المملكة في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية أحمد القطان، وذلك على إثر الصفعات التي وجهها له وزير الشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمو الامير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي غاضب لسعادة السفير احمد قطان كيف تركت القطري يتلاعب بك”.

سمو الامير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي

غاضب لسعادة السفير احمد قطان كيف تركت

القطري يتلاعب بك — بدون ظل (@without__shadow) September 12, 2017

وكان اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، امس الثلاثاء، قد شهد سجالا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير المملكة العربية السعودية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية احمد القطان.

وكان “القطان” قد شملت كلمته اتهامات وتهديدات لقطر، حيث قال بأن “السعودية لا تسعى لتغيير النظام في قطر إلا انها قادرة على فعل ما تريده”.

من جانبه، تصدى “المريخي” لمندوب السعودية، وأفحمه قائلا: “:” كلمة الاستاذ أحمد القطان فيها نبرة التهديد واعتقد انت ما بقدها .. !”، ليحدث سجالا اضطر خلاله “المريخي” ليرد على “القطان”: “لما انا أتكلم انت تسكت”.

#فيديو|سجال بين وزيرالدولة للشؤون الخارجية القطريةسلطان المريخي وسفير السعودية بمصر احمد القطان:المريخي لـ القطان نبرة التهديد ما انت بقدها! pic.twitter.com/uN31JwPd54 — كويتنا | kuwaitna (@kuwaitnanews) September 12, 2017

وأضاف قائلا:”نحن دعاة سلام ولا نعمل مثل الخفافيش بالليل بل قرارتنا جميعها نتخذها في وضح النهار”.