كشف الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تفاصيل اتصال غاضب بين ولي العهد السعودي مع سفير المملكة في ومندوبها لدى ، وذلك على إثر الصفعات التي وجهها له وزير الشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

 

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمو الامير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي غاضب لسعادة السفير احمد قطان كيف تركت القطري يتلاعب بك”.

 

وكان اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، امس الثلاثاء، قد شهد سجالا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير المملكة العربية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية احمد القطان.

 

وكان “القطان” قد شملت كلمته اتهامات وتهديدات لقطر، حيث قال بأن “السعودية لا تسعى لتغيير النظام في إلا انها قادرة على فعل ما تريده”.

 

من جانبه، تصدى “المريخي” لمندوب السعودية، وأفحمه قائلا: “:” كلمة الاستاذ أحمد القطان فيها نبرة التهديد واعتقد انت ما بقدها .. !”، ليحدث سجالا اضطر خلاله “المريخي” ليرد على “القطان”: “لما انا أتكلم انت تسكت”.

 

وأضاف قائلا:”نحن سلام ولا نعمل مثل الخفافيش بالليل بل قرارتنا جميعها نتخذها في وضح النهار”.