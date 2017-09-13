مُستجيباً لأوامر الجهات الأمنية في السعودية، دعا الداعية محمد العريفي السعوديين إلى عدم المشاركة #حراك_١٥_سبتمبر.

وكتب “العريفي” تغريدةً جاء نصّها: “مهما تنوعت ثقافات مجتمعنا وتفاوتت مفاهيمنا إلا أننا يجب أن نتوحد على أهمية حفظ الأمن وتماسك الصف وأن لا نستجيب لدعوات كهذه #حراك_١٥_سبتمبر”.

مهما تنوعت ثقافات مجتمعنا

وتفاوتت مفاهيمنا

إلا أننا يجب أن نتوحد على أهمية حفظ الأمن وتماسك الصف

وأن لا نستجيب لدعوات كهذه#حراك_١٥_سبتمبر — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 13, 2017

واستنكر مغرّدون دعوة “العريفي” تلك، مذكّرين إياه بأن الحراك السلمي الذي يحرّض السعوديين على عدم المشاركة فيه، كان قد دعا له شعوب دول عربية أخرى في سوريا وليبيا واليمن.

بعد ان حرضت على نشر الفوضي ف وطنى ليبيا وفي اوطان العرب سوريا واليمن والخ ها انت ذا تحذر من نفس الشي ف بلدك ..لا ادرى حتا بماذا اصفك — otman mohamed ⓬ ㉝ !! (@otman_mohamed) September 13, 2017

الله اكبر يعني تحرض على سوريا وجميع الدول عشان الشعوب وذلحين تقول مايسير عجل ابشر بدم الشهداء الي حرضتهم برقبتك — سالم الهاجري (@sbf1Dn1) September 13, 2017

بصراحه نفاقك وصل السماء ✋. السعوديه دوله تحكمها الشريعه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه ما حرمت المطالبه بحقوقه. — e3finy💆 (@HAleiadi) September 13, 2017

هل المطالبة بالعدالة وبالمساواة وبالحريات والمشاركة السياسية وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من العلماء والمصلحين هل ذلك يزعزع الأمن مثلا،! — علاشي سعيد (@AllachiSaid70) September 13, 2017