نُشِرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أظهرت ما قال مستخدمون إنها 3 أسماك قِرْش ضخمة تتجول في مياه الفيضانات التي غمرت شوارع مدينة “ميامي” في ولاية فلوريدا الأمريكية بفعل الإعصار “إرما”.

وتُظهر اللقطات التي غَزَتْ مواقع التواصل ثلاثة زعانف لأسماك قِرْش فوق سطح الماء خلال الفيضانات الغزيرة وسط المدينة الساحلية في فلوريدا.

لكن مشاهدين لتلك اللقطات، عدّوها “وهمية” وغير صحيحة، مبررين ذلك بقولهم إنّ الحيوانات المفترسة كأسماك القِرْش لا تسبح في مجموعات.

يذكر أنّ مقطع فيديو آخر رصد أحدَ التماسيح الناجية من إعصار إرما وهو يعبر شارعاً وسط مدينة ملبورن بولاية فلوريدا، التي ضربها الإعصار المدمر مخلفاً خسائر مادية كبيرة.

وأطلقت السلطات الأمريكية في فلوريدا تحذيراً للسكان من احتمالية أن تكون الرياح القوية والأمطار المُصاحبة للإعصار قد دفعت تلك التماسيح وغيرها من حيوانات مفترسة الى مناطق سكنية.

وقدرت شركة “اكيوويذر” الخاصة للأرصاد الجوية كلفة الإعصارين “إرما” الذي يضرب فلوريدا منذ الأحد، و”هارفي” الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس بـ290 مليار دولار، أو 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.