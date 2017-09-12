أورد حساب “معتقلي الرأي” الشهير بـ”تويتر” والمهتم بأخبار المعتقلين وحقوق الإنسان في السعودية، عدد من الأسماء لدعاة وشخصيات سياسية سعودية قد يعتقلهم نظام آل سعود في حملة جديدة.. حسب وصف الحساب.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ “تويتر” رصدتها (وطن): “الأشخاص الذين قد تعتقلهم الدولة في حملة جديدة هم:

محمد البراك

عصام الزامل

ماجد الحسن

أحمد بن راشد

خاشقجي

ناصر العمر

العريفي

محسن العواجي”

الأشخاص الذين قد تعتقلهم الدولة في حملة جديدة هم:

محمد البراك

عصام الزامل

ماجد الحسن

أحمد بن راشد

خاشقجي

ناصر العمر

العريفي

محسن العواجي — معتقلي الرأي (@m3takl) September 11, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت دعاة بارزين مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”