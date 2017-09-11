تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمذيعة أمريكية تقوم بتغطية إعصار “إرما” بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ادّى اقتلاع إحدى الشاخصات المرورية بفعل قوة الرياح المُصاحبة للإعصار، إلى طيرانها واصطدامها بوجه المذيعة أثناء تغطيتها للحدث.

وتراجعت شدة الإعصار “إرما” إلى عاصفة مدارية غمرت عدة مدن في شمال ولاية فلوريدا الأمريكية بأمطار غزيرة، الاثنين، فيما اتجهت خارج الولاية بعد أن قطعت الكهرباء عن الملايين ودمرت أسطح المنازل.

واجتاحت “إرما”، التي صُنفت فى وقت من الأوقات كواحد من أقوى أعاصير المحيط الأطلسي، مساحة كبيرة من الأراضي في فلوريدا الأحد، بعد أن وصلت اليابسة في أرخبيل فلوريدا كيز.

وقدرت شركة “اكيوويذر” الخاصة للأرصاد الجوية كلفة الإعصارين “إرما” الذي يضرب فلوريدا منذ الأحد، و”هارفي” الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس بـ290 مليار دولار، أو 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.