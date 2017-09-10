أكد الإعلامي عمرو أديب أن أمريكا لا تفهم سوى طريقة معينة في التعامل ، مطالبًا بالاقتداء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعامله مع أمريكا، وذلك تعقيبًا على قطع المعونة .

وقال “أديب” في برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON E” : “نقولكم أمريكا بتفهم ازاي .. أول امبارح الأمريكان ونظامهم القضائي أدان أحد الوزراء الأتراك السابقين أنه كان يقوم بتهريب الأموال لإيران عن عن طريق أحد البنوك التي تعمل تحت ولايته”.

وأضاف: “طلع أردوغان امبارح مسح بالإدارة الأمريكية الأرض .. والنهاردة ترامب اتصل بأردوغان وحاول يصالحه وطلب منه الحضور لمؤتمر في أمريكا الأسبوع القادم لتناول كابتشينو .. دي مكالمة حصلت .. الأمريكان ميعرفوش غير الدول القوية اللي تقولهم لا”.