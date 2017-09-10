أكد الدكتور خالد بن فهد العودة أنباء اعتقال الأجهزة الأمنية بالسعودية لشقيقه الداعية المعروف سلمان العودة.

وقال “العودة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشاركا بالهاشتاج ومرفقا صورة للشيخ:” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده”.

واضاف في تغريدة اخرى ردا على احد المغردين الي تساءل عن صحة الخبر قائلا: “نعم. للاسف”.

نعم. للاسف — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

كما أكد حساب منظمة “القسط” بـ”تويتر”، خبر اعتقال الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته بالأمس من أحد المقربين من الشيخ.

وجاء في الرسائل المنشورة أن السلطات السعودية داهمت منزل “العودة” أمس الساعة 6 مساء، وطلبوا من الشيخ الذهاب معهم للتحقيق بشأن تغريدته الأخيرة عن قطر وفرحته ببوادر المصالحة.

ووفقا للرسالة رد عليهم الداعية السعودي بقوله:”استدعوني بشكل رسمي وأنا أذهب معكم.. عيب تسوون هذا من أجل تغريدة أحمد فيها الله، وقال أنتم تأزمون الوضع وتستفزون الناس”.

وتعالت الأصوات داخل المنزل ووعده المقتحمون بأنهم يريدوه لبعض الأسئلة فقط وسيعود لبيته سريعا.

ليؤكد الراوي أن “العودة” ذهب معهم، ولم يعرف عنه أي خبر إلى الآن.

تأكد لدينا خبر #اعتقال_سلمان_العودة بسبب تغريدة له أعتبرتها السلطات فرحًا بما ظنه تصالح خليجي، وحمدٌ لله على انتهاء الأزمة الخليجية. pic.twitter.com/VaY3eAdjvp — القسط ALQST (@ALQST_ORG) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان ناشطون سعوديون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تداولوا مساء الأحد، أنباءً عن اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة، منددين بما وصوفوه بـ “تجبر آل سعود والقبض على جميع المعارضين حتى الصامت منهم”.

ودون الدكتور سلمان العودة أول أمس الجمعة، تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) قال فيها:”ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم”، ويبدو أن هذه التغريدة التي دعا فيها العودة الله أن يلم شمل الخليج والمسلمين أزعجت آل سعود.