تداول نشطاء مواقع التواصل تزامنا مع المجازر الوحشية التي يتعرض لها في ، مقطعا مصورا مختصرا يشرح تاريخ مملكة “” الإسلامية التي احتلتها عام 1784ميلاديا وحولتها لولاية تابعة لها.

 

ويشرح “الفيديو” باختصار، تاريخ (الأقلية المسلمة الوحيدة هناك) ضمن 136 أقلية عرقية موجودة بشتى أنحاء ميانمار.

 

ومنذ 25 أغسطس / آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين في أراكان بدولة ميانمار.

 

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي في أراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهنغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 سبتمبر / أيلول الجاري).

 

فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، فرار أكثر من 146 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

 

شاهد الفيديو..

 