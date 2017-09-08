تداول نشطاء مواقع التواصل تزامنا مع المجازر الوحشية التي يتعرض لها المسلمين في أراكان، مقطعا مصورا مختصرا يشرح تاريخ مملكة “أراكان” الإسلامية التي احتلتها ميانمار عام 1784ميلاديا وحولتها لولاية تابعة لها.

ويشرح “الفيديو” باختصار، تاريخ الروهينجيا (الأقلية المسلمة الوحيدة هناك) ضمن 136 أقلية عرقية موجودة بشتى أنحاء ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس / آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان بدولة ميانمار.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي في أراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهنغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 سبتمبر / أيلول الجاري).

فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، فرار أكثر من 146 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

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