شكك عضو البرلمان الإيراني “حسمت الله فلاحت بيشة”، بنتيجة مباراة منتخب بلاده مع نظيره السوري، ضمن تصفيات مونديال 2018، مطالباً وزير الرياضة أن يقدم توضيحاً حول النتيجة.

وقال سمت الله فلاحت بيشة: “على وزير الرياضة أن يقدم توضيحاً عن إمكانية تواطؤ المنتخب الإيراني مع نظيره السوري، فنتيجة اليوم لا تتناسب مع أداء المنتخب الأول في آسيا”، بحسب موقع روسيا اليوم.

وتعادل المنتخب السوري مع نظيره الإيراني، بهدف جاء في الوقت القاتل، في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلاً من الضائع، للمباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

وحافظ منتخب سوريا، بفضل هذا التعادل، على آماله في بلوغ مونديال 2018، فقد حصل على فرصة مواجهة نظيره الأسترالي، ثالث المجموعة الثانية، للمنافسة على بطاقة العبور إلى الملحق المؤهل ضد رابع منطقة الكونكاكاف.

أما بالنسبة لمنتخب إيران، فقد كانت هذه المباراة تحصيل حاصل، وذلك، لأنه ضمن تأهله، مبكراً، قبل عدة جولات، إلى مونديال 2018، وصدارة المجموعة الأولى أيضاً.